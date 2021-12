Waarom Hamilton en Mercedes niet in beroep gingen: enorme druk op de ‘slechte verliezer’ én dreigementen van Red Bull

Formule 1 Onze F1-wat­cher legt uit waarom dit slechts het begin is voor de tot wasdom gekomen Verstappen: “Max profileer­de zich als de nieuwe baas in het peloton”

Nog altijd even snel op die piste van asfalt. Maar nu ook véél sterker in die smallere piste van zowat vijftien centimeter breed: de afstand tussen linker- en rechteroor. Onze Formule 1-watcher ziet dat er is een nieuwe Max Verstappen is opgestaan. Het jongetje is volwassen geworden. “In 2018 vreesden omstaanders dat Max zijn collega na een race een hengst zou verkopen. Die scherpe kantjes zijn er niet meer. Max heeft ze zelf weg gevijld.” En is klaar voor meer. Veel meer...

