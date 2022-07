Vrees wordt waarheid: Spa-Francorchamps niet op voorlopige Formule 1-kalender van volgend seizoen

Iedereen wil dezer dagen een F1-race organiseren, maar alle teams zijn het er al even over eens dat er in 2022/23 niet meer dan 24 wedstrijden op de agenda mogen staan. Bovendien wil Stefano Domenicali, de CEO van Liberty Media, 16 koersen buiten het Oude Continent om de sport nog mondialer te maken. Dat betekent dat er nog maar acht plaats overblijven voor Europa. En dus sneuvelen er enkele klassieke Europese circuits.

De halo? Volgens onze F1-watcher was ‘overlevingscel’ in bolide van Zhou veel belangrijker: “Dat ding is niet kapot te krijgen”

Er is weliswaar nog een (klein) sprankeltje hoop. Dat via verschillende routes. Mocht er toch een 25ste koers komen, komt Spa-Francorchamps weer in de running. Ook is het nog niet honderd procent zeker of de GP van Zuid-Afrika terugkeert. En dan is er nog de race in China, waar de strikte coronaregels mogelijk roet in het eten gooien. Maar zelfs áls er eentje van bovenvermelde drie sneuvelt, moet België opboksen tegen Frankrijk, dat met een waanzinnig plan voor een toekomstig circuit in de straten van Nice indruk maakt op de F1-bazen...