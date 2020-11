Voormalig teammanager bij Ferrari: “Ik bezoek Schumacher een à twee keer per maand”

Formule 1In een onderhoud met het Franse RTL heeft Jean Todt, de voormalige teammanager van Michael Schumacher bij Ferrari, gezegd dat hij Schumi “een of twee keer per maand bezoekt.” Details over de gezondheid van de Duitse Formule 1-legende, gaf de Fransman echter niet.

Lewis Hamilton pakte afgelopen weekend zijn zevende wereldtitel in de Formule 1, een prestatie waarmee hij de legendarische Michael Schumacher evenaarde. Jean Todt, de man die Schumi in 1996 naar Ferrari haalde en hem meehielp aan zijn zeven oppergaaien, feliciteerde de Brit alvast via Twitter. En bij RTL kreeg hij nog maar eens de vraag hoe het nu eigenlijk met zijn gewezen poulain is gesteld, na dat vreselijke ski-ongeluk in december 2013.

Quote Mijn antwoord is altijd hetzelfde: hij is aan het vechten en we kunnen hem en zijn familie alleen maar toewensen dat de toestand verbetert Jean Todt over Michael Schumacher

“Ik zie hem heel vaak. Eén of twee keer per maand”, riposteerde Todt, zonder daarbij in detail te treden over hoe het er nu echt met Schumacher aan toegaat. Geheel volgens de wens van diegene die dicht bij de Duitser staan. “Mijn antwoord is altijd hetzelfde: hij is aan het vechten en we kunnen hem en zijn familie alleen maar toewensen dat de toestand verbetert. Michael is erg goed omringd, hij bevindt zich op een plaats waar alle comfort aanwezig is", klonk het bij de Fransman.

Mick Schumacher volgend jaar bij Haas?

Intussen lijkt de opvolging wel meer en meer verzekerd. Mick Schumacher, de 21-jarige zoon van, stevent af op de titel in de Formule 2 en Todt, op dit moment ook voorzitter van de internationale autosportbond FIA, voorspelt dat hij “waarschijnlijk volgend jaar al in de Formule 1 zal racen.”

Schumacher Junior mocht normaal gesproken op de Nürburgring al eens proeven van het echte werkt bij Alfa Romeo, maar de slechte weersomstandigheden gooiden toen in het begin van oktober roet in het eten. Maar uitstel is geen afstel, want intussen klinken de geruchten almaar luider dat hij volgend jaar Romain Grosjean zal vervangen bij Haas. “We zijn verheugd dat we opnieuw een Schumacher op het hoogste niveau van de autosport hebben”, besloot Todt.

