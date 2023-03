Voormalig teambaas geeft zeldzame update over Michael Schumacher: “Hij is er, maar tegelijk ook niet”

“Michael is er, maar tegelijk ook niet.” Met die woorden gaf Eddie Jordan, de man die hem liet debuteren in de F1, een update over de gezondheidstoestand van Michael Schumacher. Kort en uiterst zeldzaam, want de voormalige F1-kampioen wordt nog steeds uit de media gehouden.

Hoe gaat het met Michael Schumacher? Het moet één van de moeilijkst te beantwoorden vragen zijn. De familie van de Duitse F1-legende schermt alle informatie over Schumacher zo veel en zo goed mogelijk af.

Nu kwam voormalig teambaas Eddie Jordan, bij wiens team ‘Jordan Grand Prix’ Schumacher in 1991 debuteerde en later doorbrak in de F1, met een - weliswaar kleine - update over Schumachers gezondheid in een interview met de goksite ‘OLGB’. “Michael is er, maar tegelijk ook niet”, zegt Jordan, die eigenlijk niet meer welkom is bij de Schumachers nadat hij diens vrouw Corinna publiekelijk had gevraagd om Schumacher te mogen bezoeken.

Volledig scherm Eddie Jordan. © PlanetF1

Toch zocht Mick, Schumachers zoon en tot vorig jaar zelf F1-rijder bij Haas, contact met Jordan. “Het raakte me dat Mick me benaderde”, aldus Jordan. “De reden waarom het me zo raakte, is omdat het niet eenvoudig kan zijn om te weten dat je vader geen volwaardig lid is van je familie. Hij is er, maar tegelijk ook niet.”

Jordan voegde nog toe dat hij veel van Schumacher senior herkent in Mick, die vervangen werd bij Haas. “Misschien was het goed dat dat gebeurd is, ik herken zoveel van Michael in hem. Mick heeft nog heel wat gevechten voor zich om zijn eigen naam te maken, maar ik ben er zeker van dat hij dat zal doen.”

Schumacher was eind 2013 slachtoffer van een zwaar ski-ongeval in het Franse skiresort Meribel. Daarbij kwam Schumacher tegen een rots terecht en liep hij zwaar hersenletsel op. Sindsdien wordt amper met een woord over de voormalige F1-kampioen gerept. Netflix kwam anderhalf jaar geleden met een documentaire over Schumacher, maar ook daarin bleef het stil over zijn gezondheidstoestand.

Volledig scherm © Bongarts/Getty Images