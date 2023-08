Voor 58 miljoen euro per jaar: Lewis Hamilton verlengt tot eind 2025 bij Mercedes

Dat betekent dat de intussen 38-jarige Hamilton aan het einde van zijn contract bij Mercedes 40 jaar oud zal zijn. Zijn nieuwe overeenkomst zou hem jaarlijks net iets meer dan 58 miljoen euro opleveren.

Hamilton won in zijn carrière 103 GP’s en 7 wereldtitels, maar kon geen enkele race meer winnen sinds hij in de herfst van 2021 in Abu Dhabi op dramatische wijze naast de wereldtitel greep. Die ging toen voor het eerst naar de Nederlander Max Verstappen. De in België geboren Red-Bull-piloot sleepte vorig seizoen wereldtitel nummer twee in de wacht en nummer drie is intussen in de maak. Hamilton daarentegen volgt in de WK-stand pas op de vierde plaats, op 183 punten van Verstappen.

Hamilton zal in totaal dertien seizoenen voor Mercedes rijden, op een totaal van negentien in de Formule 1. In totaal veroverde hij zes wereldtitels voor de Duitse renstal, die ook acht keer in het kampioenschap van de constructeurs mocht zegevieren.

“Ons partnership met Lewis is een van de meest succesvolle in de geschiedenis van de sport”, vertelde Mercedes-baas Toto Wolff. “De verlenging van zijn contract was slechts een formaliteit: we hebben altijd gezegd dat we samen zouden verderwerken. Het is goed dat we dit dan ook zo snel kunnen afhandelen.”

Hamilton en Russell.