Vettel springt in de bres voor Spa-Francorchamps: “Het zou verschrikkelijk zijn om races met traditie van kalender te zien verdwijnen”

Steeds meer steden over de hele wereld willen een F1-race houden. Het probleem: het aantal GP’s in één seizoen is beperkt. Daardoor dreigen er enkele historische wedstrijden van de kalender te verdwijnen. Waaronder Spa-Franchorchamps - erg geliefd in de paddock. Spa heeft, net als Frankrijk, nog geen contract voor na 2022.

Sebastian Vettel, wereldkampioen van 2010 tot en met 2013, houdt van verandering. Maar niet té. De 34-jarige Duitser, nu in een Aston Martin, hoopt dat de F1-bazen niet enkel rekening houden met de centen, maar ook met de traditie van de sport.

Volledig scherm Spa-Francorchamps. © BELGA

“Het is spannend om naar nieuwe plaatsen te gaan. Op één voorwaarde: dat er aantrekkelijke races kunnen worden gehouden. Singapore (sinds 2008 op de kalender) is een goed voorbeeld. Dat was indertijd de eerste nachtrace. Er is iets speciaal aan die baan en die plek. Nieuwe wedstrijden moeten dus een toegevoegde waarde hebben, want je wil de locaties waar je al zó lang racet niet zomaar kwijtraken. Het zou verschrikkelijk zijn om ‘core tracks’ van de kalender te zien verdwijnen.”

Centen

“Ik begrijp dat er financiële belangen zijn”, gaat Vettel verder. “De Formule 1 is en blijft een bedrijf. Maar voor ons, de coureurs, is dit pure passie. Wij zien het niet als een bedrijf, wel als een sport. Eentje die geschiedenis en traditie met zich meedraagt. We moeten vasthouden aan locaties die massa’s fans met zich meebrengen. Het is ondenkbaar dat bijvoorbeeld Italië zou sneuvelen. Ook al betalen ze wellicht het minste van alle organisatoren.”

Vettel dropt tot slot een idee: een rotatieschema, zodat bepaalde races tweejaarlijks georganiseerd worden.

Ben jij een Formule 1-kenner? Speel mee met de Gouden Formule 1 en maak kans op de hoofdprijs van 5.000 euro.

Speel mee met de Gouden Formule 1 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.