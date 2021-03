Vettel krijgt gridstraf bij debuut voor Aston Martin en start helemaal achteraan in Bahrein

Livios Unieke stadstuin in Gent verrast met prachtige zwemvijver

25 maart Je verwacht het niet in hartje Gent, maar toch pakt deze stadstuin uit met een prachtige zwemvijver. Het was een van de drie wensen van de bewoners waarmee tuinarchitect Annabelle Tieter aan de slag ging. Het resultaat werd bekroond met brons in de categorie ‘Kleine tuinen’ in de wedstrijd van De Vlaamse Tuinaannemer. Bouwsite Livios mocht het ontwerp bekijken.