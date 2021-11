Verstappen zet nieuwe stap richting eerste wereldtitel na winst in Mexico

Formule 1 Prachtige beelden: Max Verstappen scheurt door kleine straatjes van Palermo met F1-wagen

Enkele dagen na zijn overwinning voor eigen volk is Max Verstappen al weg uit Nederland. In z'n blitse Red Bull-wagen doorkruist hij het oude stadscentrum van Palermo, en dat leverde prachtige beelden op. Zondag komt de Nederlander opnieuw in actie in Monza.

9 september