Verstappen wint in Zandvoort eerste GP in eigen land en neemt WK-leiding over van Hamilton

Formule 1 Max Verstappen begint in Spa-Francor­champs aan tweede deel van titel­strijd: “Ik ben goed voorbereid”

25 augustus Zondag start op Spa-Francorchamps het tweede deel van het Formule 1-seizoen. Max Verstappen is klaar om op zijn favoriet circuit de kloof op Lewis Hamilton in het WK-klassement te dichten. “Het is echt heel cool om te racen met zo veel hogesnelheidsbochten en hoogteverschil.”