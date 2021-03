Verstappen snelste tijdens Formule 1-testdagen Bahrein, Hamilton slechts vijfde

Verstappen klokte als enige een rondetijd onder de 1:29 op het circuit van Sakhir. De 1:28.960 was ook de snelste van de hele testdriedaagse op het woestijncircuit. Verstappen voegde in de middagsessie van zondag nog eens 64 ronden toe aan de 139 die hij vrijdag aflegde.

Lewis Hamilton zal met enige vrees de eerste race ingaan, de Grote Prijs van Bahrein op 28 maart. De zevenvoudig wereldkampioen maakte in de Mercedes een minder sterke indruk dan in voorgaande jaren tijdens de testraces. De Brit kwam in de slotsessie tot 54 ronden en noteerde met 1:30.025 de vijfde tijd. Hamilton maakte ook nog een draai om zijn as toen hij de controle over zijn auto even kwijtraakte.