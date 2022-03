Verstappen ruim sneller dan tegenstand op laatste testdag, zorgen voor Hamilton

Formule 1Met een flink aerodynamisch updatepakket aan boord heeft Max Verstappen de testweek in Bahrein als snelste afgesloten. Met een 1.31,720 waarschuwde de wereldkampioen de concurrentie alvast. Charles Leclerc was op zeven tienden pas de eerste achtervolger onder het kunstlicht in de zandbak.

Toen de seinen vanochtend op groen sprongen werd het meteen druk in een iets koeler Bahrein. Enkel Sergio Pérez liet wat langer op zich wachten, maar dat had er alles mee te maken dat het team van Red Bull nog bezig was met het implementeren van de aangekondigde updates. Toen de schermen na een klein uurtje dan eindelijk werden weggehaald, verscheen er inderdaad een flink aangepaste RB18 op het asfalt. Met name aan de sidepods en de vloer had het team duidelijk gesleuteld. Op de iets smallere sidepod was nu een inkeping te zien, die meer lucht naar de achterkant van de vloer leidt en daardoor meer neerwaartse druk creëert. Een positieve update, zo leek het, want ‘Checo’ ging meteen snel en dat leidde tot lachende gezichten in zijn garage. Hij klokte met 1.33,105 dan ook de snelste tijd van de ochtend op C4-banden, de één na zachtste soort.

‘s Middags mocht Max Verstappen in dezelfde auto aan het werk gaan. Met harde banden leek hij niet veel tijd nodig te hebben om te wennen aan alle nieuwe onderdelen. Hij liet meteen van zich horen, al helemaal toen hij overstapte op mediums. Dat betekende dat de toptijd van Pérez, die nog altijd standhield bovenaan de tijdenlijst, snel gezien was: 1.32,645. Geruime tijd bevond hij zich daarmee achter de 1.32,415 van Charles Leclerc, totdat Verstappen er in het laatste halfuur nog eens werk van maakte onder het kunstlicht. Tot twee keer toe scherpte de Nederlander op zacht rubber de snelste tijd aan, nadat hij ook nog even gespind was bij het opwarmen van zijn banden: 1.31,720. Uiteindelijk bedroeg de marge op eerste achtervolger Leclerc, die weliswaar één compound harder gebruikte voor zijn snelste ronde, dus ruim zeven tienden.

Zorgen voor Hamilton

Lewis Hamilton, de zevenvoudig wereldkampioen die vorig jaar het kampioenschap in de laatste race verspeelde aan Verstappen, was duidelijk nog op zoek naar snelheid in zijn nieuwe Mercedes. Hij kwam tot de zeventiende tijd en was bijna 4,5 seconden langzamer dan Verstappen.

Hamilton tempert de verwachtingen in de aanloop naar het nieuwe F1-seizoen. De Brit verwacht niet dat hij volgend weekend de openingsrace in Bahrein wint. “Iedereen kan zien dat we momenteel niet de snelsten zijn. Het lijkt erop dat Ferrari het snelst is en dan volgt Red Bull. Daarna komen wij misschien of McLaren. We staan in ieder geval niet bovenaan.”

Vorig jaar liet Hamilton zich in soortgelijke bewoordingen uit, om vervolgens de eerste race van het jaar te winnen. De Formule 1 heeft echter de regels op het gebied van aerodynamica zodanig gewijzigd voor dit seizoen dat de auto’s er totaal anders uit zien. Aan de nieuwe Mercedes is opvallend hoe smal de zogeheten sidepods voor de luchtinlaat zijn, en dat hij op de rechte stukken meer stuitert door grondeffect (‘porpoising’) dan de concurrentie.

“Onze auto heeft potentie, maar we moeten nog veel te weten komen om eruit te halen wat erin zit. Er zijn nog wat hordes te nemen en ik denk dat we deze keer voor grotere uitdagingen staan. Ik heb begrepen dat we nog heel wat meer snelheid moeten vinden.”

