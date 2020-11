Verstappen pessimistisch over 2021: “Denk niet dat we Mercedes kunnen uitdagen”

Ook dit seizoen bleek Red Bull niet opgewassen tegen de Duitse auto. Bij de testraces in Barcelona in februari van dit jaar waren de verwachtingen nog hooggespannen, want Red Bull oogde sterk. Het duurde door de lange onderbreking wegens de coronapandemie tot juli eer Red Bull lijdzaam moest constateren dat Mercedes nog steeds veel sneller was. Hamilton won dit seizoen liefst negen van de dertien tot nog toe verreden grands prix, Verstappen moest het doen met één zege, knappe podiumplaatsen, maar ook vier uitvalbeurten.



“Wij proberen 110 procent uit de auto te halen, maar nog steeds zijn we niet in staat Mercedes bij te houden. Soms zijn er dan van die momenten dat je eraf gaat. We hebben hard gewerkt om de stabiliteit van de auto te verbeteren, want vooral in het begin van het seizoen vertoonde de RB16 af en toe wat grillig gedrag. Nu voelt de auto beter bestuurbaar, maar het is soms moeilijk te accepteren dat de derde plaats het maximaal haalbare is”, aldus Verstappen.