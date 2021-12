Verstappen krijgt tot woede van Red Bull-topman tijdstraf na aanrijding: “We zijn oneerlijk behandeld”

Formule 1Max Verstappen en Lewis Hamilton hadden na de turbulente GP van Saudi-Arabië een uiteenlopende mening over hun botsing in de slotfase van de race. Allebei moesten ze zich melden bij de jury en de Nederlander kreeg ook een tijdstraf van tien seconden en een aftrek van twee licentiepunten. Een invloed op de einduitslag in Jeddah heeft die straf niet, maar Red Bull is wel woedend. De renstal van Verstappen hoopt nog op een straf voor Hamilton.

“Ik wilde hem voorbij laten en ging naar rechts, maar hij haalde me niet in”, aldus de Nederlander over het bewuste inciden (zie video boven). “Toen raakten we elkaar. Ik snap echt niet wat daar gebeurde.”

Verstappen kreeg voor het afsnijden van een bocht tijdens de race al een tijdstraf van 5 seconden van de wedstrijdleiding en liet zijn Britse rivaal daarna alsnog passeren. Hij werd als tweede afgevlagd. “Ik probeer te racen. Maar deze sport draait meer om penalty’s dan om racen. Dit is voor mij niet de Formule 1", zei Verstappen over de boordradio, nadat hij te horen had gekregen dat hij was uitgeroepen tot ‘driver of the day’. “Gelukkig hebben de fans in ieder geval genoten.”

Toen hij in de pitstraat zijn Red Bull naast de Mercedes van Hamilton had geparkeerd, ontliepen de twee titelrivalen elkaar. Ook op het podium gunden Verstappen en Hamilton elkaar geen blik waardig. Nadat de bekers waren uitgereikt en de volksliederen waren gespeeld, besloot de Nederlander het podium direct te verlaten. De Mercedes-coureurs Hamilton en Valtteri Bottas (derde) vierden met een lid van het Mercedes-team wel een feestje.

“Dit was een race waarin behoorlijk wat gebeurde”, zei Verstappen met een understatement, na een race met onder meer twee rode vlaggen en twee herstarts. “Er zijn veel dingen gebeurd waar ik het niet helemaal mee eens was. Maar het is wat het is. Ik probeer op het circuit alles te geven. Ik heb het in ieder geval geprobeerd. Ik wist op het einde niet zeker of mijn banden het zouden houden. Gelukkig ben ik nog steeds tweede.”

Quote Die kerel is zot. Ik probeerde echt om verstandig te blijven, al mijn ervaring te gebruiken om zo zuiver mogelijk te racen. Maar dat was vandaag heel moeilijk Lewis Hamilton

Lewis Hamilton was na afloop ook niet te spreken, maar dan over zijn tegenstander. “Die kerel is zot”, schreeuwde hij tijdens de race al langs de boordradio, toen Max hem vol in de bocht duidelijk had gemaakt dat hij niet van plan was om te wijken. Hamilton, na afloop dan: “Dit was mijn 103de overwinning, maar misschien wel de moeilijkste. Ik probeerde echt om verstandig te blijven, al mijn ervaring te gebruiken om zo zuiver mogelijk te racen. Maar dat was vandaag heel moeilijk.”

Volledig scherm Max Verstappen. © Pool via REUTERS

Red Bull-topman woedend

Case closed? Niet voor Red Bull. Topman Helmut Marko is woedend over de straf en haalt in een gesprek met de Duitse krant ‘Bild’ uit. “We vinden dat we oneerlijk zijn behandeld”, aldus de Oostenrijker. “We zijn bezig om te bewijzen dat de remactie van Max niet is verhoogd bij het ongeval. Hij heeft niet geremd zodat Hamilton op hem inrijdt. Hamilton heeft zelf een verkeerde inschatting gemaakt en reed tegen Max aan. Helaas zorgde dat voor schade aan onze achterband. Daardoor konden we niet meer aanvallen.”

Quote Ik hoop niet dat ze allebei uitvallen in Abu Dhabi. Wij moeten de race gewoon winnen. Red Bull-topman Helmut Marko

Marko hoopt op een nieuwe beoordeling van het bewuste incident - “met dan hopelijk een straf voor het Hamiltonkamp” - en zet vraagtekens bij de manier van racen van Mercedes. “Ik herinner me Silverstone en Boedapest. Max werd uitgeschakeld door Hamilton in Silverstone en in Boedapest werden we met onze beide auto’s uitgeschakeld. Of dat eerlijk is, weet ik niet. Het is uiteraard een gevecht dat erg hard is. Maar we zijn niet tevreden met de beslissingen van het wedstrijdleiding.”

Mochten beide rivalen uitvallen in Abu Dhabi, dan is Verstappen wereldkampioen. Hier en daar wordt daar al over gespeculeerd. “Ik hoop niet dat het scenario zal uitkomen”, besluit Marko. “We moeten gewoon de race winnen.”

Volledig scherm Helmut Marko. © Photo News

Volledig scherm Verstappen kreeg nog een extra tijdstraf van 10 seconden. © Photo News