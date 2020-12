Verstappen krijgt Pérez naast zich bij Red Bull, Albon moet stapje terugzetten

Max Verstappen krijgt Sergio Pérez als teamgenoot bij het Formule 1-team van Red Bull. De 30-jarige Mexicaan vervangt Alexander Albon, die afgelopen seizoen te weinig indruk maakte op de teamleiding om te mogen blijven. Pérez moest vertrekken bij Racing Point en het leek erop dat hij daardoor zou verdwijnen uit de Formule 1, maar hij heeft nu bij Red Bull alsnog een stoeltje gekregen voor 2021.

De Mexicaan rijdt sinds 2011 in de koningsklasse. Pérez boekte begin deze maand in de chaotisch verlopen GP van Sakhir zijn eerste overwinning. Hij eindigde met 125 punten als vierde in de WK-stand, achter de Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas en Verstappen. Pérez moest dit jaar twee races overslaan omdat hij besmet was geraakt met het coronavirus.

Voor de 24-jarige Thai is volgend jaar een rol als test- en reserverijder weggelegd bij Red Bull. De focus ligt daarbij op de ontwikkeling van de Red Bull voor 2022, het eerstkomende seizoen waarin de auto's weer drastische wijzigingen ondergaan.

Pérez debuteerde in de Formule 1 bij Sauber, dat nu Alfa Romeo heet. Twee jaar later stapte de Mexicaan over naar McLaren, maar daar reed hij slechts één seizoen voor. Sinds 2014 kwam 'Checo', zoals zijn bijnaam luidt, uit voor Force India en opvolger Racing Point. Die renstal gaat komend jaar door onder de naam Aston Martin. Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel neemt de plek over van Pérez.

"Alex is een gewaardeerd lid van het team en we hebben hard en lang nagedacht over dit besluit. We hebben onze tijd genomen alle relevante data en prestaties te evalueren en denken op basis daarvan dat Sergio de juiste man is om naast Max het seizoen 2021 te rijden", licht teambaas Christian Horner het besluit toe.

Vrijwel alle teams hebben nu hun coureurs voor 2021 vastgelegd. Het is alleen nog wachten tot wereldkampioen Hamilton zijn contract bij Mercedes verlengt. Dat lijkt een kwestie van tijd.

Volledig scherm Max Verstappen en Alexander Albon. © AFP