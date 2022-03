Verstappen is geen fan, toch zijn er genoeg redenen om naar het nieuwe seizoen van Netflix-hit ‘Drive to Survive’ te kijken

Formule 1Het vierde seizoen van de populaire Netflix-docureeks ‘Drive to Survive’ belooft alweer vuurwerk. Onenigheden, een exclusieve blik achter de schermen en uiteraard: unieke content over de spannendste titelstrijd ooit in de Formule 1. Zelfs zonder grote inbreng van Max Verstappen - hij is geen fan - zijn er genoeg redenen om vanaf vandaag weer voor uw televisie te ploffen.

• Voor elke sportliefhebber

Geen Formule 1-fanaat? Geen probleem. ‘Drive to Survive’ is bedoeld voor de sportliefhebber tout court. Het is laagdrempelig, de kijker wordt niet overrompeld met specifieke termen en tactieken. Net omdat F1-eigenaar Liberty Media een groot publiek wil bereiken (zie kader onderaan). De serie is met andere woorden dé perfecte handleiding om de sport te leren kennen of je kennis bij te schaven. En tóch zal de doorgewinterde F1-volger zich niet in de steek gelaten voelen. Er wordt voldoende interessante en vooral nieuwe content - denk maar aan de interviews, de blik achter de schermen (hieronder meer), of de onenigheden in de paddock - aangeboden die je zonder de reeks niet te weten komt. Daardoor kom je ook als echte adept nog steeds aan je trekken.

• Exclusieve blik achter de schermen

Benieuwd hoe teambazen Toto Wolff (Mercedes) of Christian Horner (Red Bull) hun ploeg leiden? In ‘Drive To Survive’ worden de fans getrakteerd op nooit eerder geziene beelden van de werking binnen een team. Netflix neemt je mee van in de cockpit van de coureur tot in de vestiging van bijvoorbeeld het Red Bull-team. Van hoe ze hun auto elke dag beter willen/kunnen maken tot het verfijnen van de tactiek op de dag van de race. Dagelijks komt er veel meer bij kijken dan fans in eerste instantie denken. Dit werd al bevestigd in het eerste seizoen.

Volledig scherm Netflix' 'Drive to Survive' komt morgen uit. © Netflix

• Maak kennis met de mannen achter het stuur

Wat veel mensen vaak vergeten, is dat coureurs ook maar mensen zijn. Personen van vlees en bloed die naast de baan ook een ander leven hebben. Met familie en kinderen. Netflix portretteert de man naast de bolide. Het perfecte voorbeeld is Daniel Ricciardo. De 32-jarige sympathieke Australiër is sinds het eerste seizoen erg beschikbaar. De camera volgt hem bijvoorbeeld op zomervakantie in Los Angeles en in zijn thuishaven in Perth. Of wat gedacht van het Japanse toptalent Yuki Tsunoda, van wie je te weten komt dat hij een afkeer heeft van het huishouden doen, trainen haat en dat hij zijn hele dag zou kunnen besteden aan... eten.

• Max tegen Lewis, Red Bull tegen Mercedes

Over de bloedstollende wereldtitelstrijd tussen Verstappen en Hamilton is nog steeds niet het laatste woord gezegd. ‘Drive to Survive’ komt met nieuw materiaal. Met ook nieuwe verwijten - Hamilton zou de Nederlander onder meer “een pestkop” noemen. Fans vroegen veel inkijk in de GP van Abu Dhabi en krijgen die ook.

Volledig scherm Drive to Survive Season 4 © Netflix

Maar met geringe rol voor Verstappen

Uiteraard zal wereldkampioen Verstappen in beeld komen, maar hij speelt slechts een kleine rol in de docureeks. Zelf komt hij niet aan het woord en zal hij ook geen blik geven in z’n privéleven. Max is geen fan van de reeks. Er worden wat hem betreft te veel verhalen bewust gecreëerd door de documakers. “Ik ben down to earth. Houd het liever bij de feiten, het hoeft voor mij allemaal niet zo gehypet te worden”, legde Verstappen nog eens uit bij de testdagen in Bahrein. “Het is gewoon niet mijn ding. Ik zal zeker kijken, zoals ik wel vaker documentaires kijk op Netflix. Ik zal dan wel zien hoe over the top het dit keer is. En daarna ga ik door met mijn leven.”

Het succes van ‘Drive to Survive’ Het Amerikaanse mediabedrijf Liberty Media nam begin 2017 de Formule 1 over voor een totaalbedrag van 8 miljard euro. Eén van de doelstellingen was om de sport - die doorheen de jaren een saai imago had gekregen - commercieel interessanter te maken en dynamischer op beeld te brengen. Eén van de hulpmiddelen was een gloednieuwe Netflix-documentaire: ‘Drive to Survive’. Een schot in de roos. Na de lancering in maart 2019 werd de serie een instantsucces. Een jongere generatie werd aangesproken en ook vrouwen tonen interesse. Kijkcijfers deelt Netflix niet, maar de F1-serie staat steevast bij het best bekeken materiaal van de streamingsdienst. Dat uit zich in een groei op verscheidene vlakken. In de Verenigde Staten nam de hoeveelheid kijkers met liefst 58 procent toe. Ook in Europa gingen de kijkcijfers de hoogte in. Tekenend: in 2021 steeg het aantal volgens op de social-mediakanalen van de F1 met 40 procent. Daarmee is het de snelst groeiende sport op sociale media.

Volledig scherm Max Verstappen. © Photo News

Volledig scherm © BELGAIMAGE

Ben jij een Formule 1-kenner? Speel mee met de Gouden Formule 1 en maak kans op de hoofdprijs van 5.000 euro.

Speel mee met de Gouden Formule 1 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.