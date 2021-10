Verstappen houdt Hamilton af na nagelbijter in de Verenigde Staten

Formule 1Max Verstappen heeft de GP van de Verenigde Staten in Texas gewonnen. De Nederlander hield in een spannende wedstrijd met wisselende kansen nipt Lewis Hamilton af. Verstappen vergroot zijn voorsprong in de WK-tussenstand. Sergio Perez mocht als tweede Red Bull mee het podium op.

Zelden zijn ze zo aan elkaar gewaagd geweest, Lewis Hamilton en Max Verstappen. De voorbije jaren ook zelden een boeiender seizoenseinde gezien met nu nog vijf GP’s voor de boeg. Hamilton haalde in Austin alvast zijn favoriete wapen boven: psychologische oorlogsvoering. Vrijdag tijdens de tweede vrije training ging hij ostentatief naar Verstappen rijden, op het rechte stuk, en leek het even een race. Giftig en onnodig, want ‘not done’ in vrije trainingen.

Daarna stookte Hamilton nog eens tijdens een groepsinterview: “Ik hoop dat we zonder kleerscheuren door de eerste bocht komen”, zette hij druk op Verstappen. En spannen deed het inderdaad even in de startfase: Verstappen kwam minder goed weg, probeerde Hamilton naar links te dwingen, maar de Brit week niet en ging als eerste leider de wedstrijd in. Met achter hem een Verstappen die iets sneller leek, maar op geen enkele manier voorbij kon.

Over naar de ingenieurs, dan maar, en die van Red Bull tokkelden iets doeltreffender op hun rekenmachine: dankzij een vroege pitstop kwam Verstappen aan de leiding nadat ook Hamilton een eerste keer zijn banden had gewisseld. Zelfde scenario bij de tweede bandenwissel. Alleen: Hamilton kwam op de baan met banden die acht ronden verser waren dan die van Verstappen.

Het was aan de rondetijden te zien: de regerende wereldkampioen liep zienderogen in op de Red Bull. Met nog tien ronden te gaan zaten nog 3,5 seconden tussen de Mercedes en de Red Bull. Hamilton was bezig aan een razende inhaaljacht. Maar hoe hard hij ook probeerde, Hamilton kon de kloof niet meer helemaal dichten. “Ik wist dat ik mijn banden moest sparen voor die laatste, beslissende ronden”, zei Verstappen meteen na afloop.

Een tactiek die dus loonde. En sportieve baas Helmut Marko, hij was in zijn nopjes. Hij wist bij de start van de GP in de VS al: “Als Max twee koersen kan winnen, en vier keer op het podium finishen, dan is de titel binnen.” Marko doelde daarmee op zeges in Mexico en Brazilië, twee circuits die op maat van de Red Bull gesneden zijn. Dat Verstappen in Austin op Mercedes-terrein kon winnen, was dus een serieuze meevaller.

