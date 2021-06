Verstappen de snelste in eerste vrije oefenritten in Azerbeidzjan

De 23-jarige in België geboren Nederlander werkte zijn snelste ronde in Baku af in 1:43.184 en was daarmee 43 duizendsten van een seconde sneller dan de Monegask Charles Leclerc (Ferrari). Diens ploegmaat Carlos Sainz zette de derde tijd neer. Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton kwam in zijn Mercedes niet verder dan de zevende tijd. De Duitse constructeur mist duidelijk nog snelheid. Hamiltons ploegmaat Valtteri Bottas, in 2019 de laatste winnaar van de GP in Baku, kwam niet verder dan de tiende tijd.