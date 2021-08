Verstappen alweer slachtoffer van fout Mercedes-coureur, Ocon pakt eerste zege van zijn carrière, Vettel verliest mogelijk tweede plaats

Formule 1Esteban Ocon heeft zijn allereerste F1-wedstrijd ooit gewonnen. De race in Boedapest was amper één bocht ver en Max Verstappen deelde alweer in de brokken na een fout van een Mercedes-coureur. Deze keer was het Valtteri Bottas die een ravage aanrichtte. Ook Hamilton moest door een foute bandenkeuze achtervolgen en werd uiteindelijk derde. Verstappen moest vrede nemen met een tiende plaats en verliest de leiding in de WK-stand.

Het is nog maar twee weken geleden: de veelbesproken clash op Silverstone tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. De Nederlander was in Boedapest uit op (sportieve) revanche, maar na één bocht werd de nummer één in de WK-stand meteen weer van de baan gekegeld. Bottas miste vanuit tweede positie zijn start, waarna hij vervolgens ook nog eens in de natte omstandigheden te laat in de remmen ging, tegen de achterkant van Lando Norris botste én Perez van de baan reed. Norris tikte op zijn beurt Verstappen aan ten gevolge van de crash.

Voor Bottas, Perez en Norris betekende de botsing het einde van hun wedstrijd. Max Verstappen kon, ondanks veel schade, zijn weg wel verderzetten vanuit 13de positie. Ook voor Charles Leclerc zat de race er al snel op, hij was slachtoffer van een fout van Lance Stroll. Er kwam een herstart met Hamilton nog steeds in pole positie.

Optimaal profiteren van de pech van Verstappen kon Hamilton niet. De wereldkampioen maakte een verkeerde bandenkeuze, een inschattingsfout die hem terugsloeg naar plaats 14. De Brit moest net als Verstappen beginnen aan een inhaalrace. Esteban Ocon leidde na al het tumult verrassend de wedstrijd halverwege.

Eens op de goede banden rolde Hamilton zijn tegenstanders één voor één op. Tot hij in vijfde positie achter Fernando Alonso kwam te zitten: daar liep zijn inhaalrace vertraging op. De Brit werd rondenlang opgehouden achter de Spaanse ouderdomsdeken, die niet van plan was om zijn vierde plaats zomaar af te staan. Het speelde allemaal in de kaart van Ocon, die zijn allereerste overwinning ooit pakte voor Vettel. Hamilton rolde in extremis Alonso en Sainz nog op en vervolledigde het podium. Max Verstappen eindigde ook nog net in de punten, maar moest na zijn pech tevreden zijn met een tiende plaats. Lewis Hamilton neemt de leiding over van zijn Nederlandse rivaal in de WK-stand.

Volledig scherm Esteban Ocon. © Photo News

Vettel verliest mogelijk tweede plaats, gridstraf voor Bottas

Na de wedstrijd bleek dat Sebastian Vettel moet vrezen dat hij zijn tweede plaats kwijtgeraakt. De Duitse autocoureur parkeerde zijn Aston Martin na afloop van de race met te weinig brandstof in de tank in het zogenoemde ‘parc fermé’. Volgens de regels van de Formule 1 moet een bolide na de finish nog ten minste 1 liter benzine bevatten. De wagen van Vettel bleek bij meting nog slechts 0,3 liter over te hebben. Een liter is nodig om te bepalen of de gebruikte brandstof aan de regels voldoet. De technisch gedelegeerde meldde dat ‘vergrijp’ bij de racecommissarissen. Zij moeten beslissen of er een sanctie wordt opgelegd. In het slechtste geval wordt Vettel gediskwalificeerd.

Na de ravage die hij aanrichtte, heeft Valtteri Bottas een gridstraf van vijf plaatsen gekregen voor de aankomende Grote Prijs van Francorchamps. De raceleiding vond dat ook Lance Stroll schuld had aan het chaotische begin. De opgelegde straf betekent dat beide coureurs na de kwalificaties voor de Grote Prijs van België, waarmee de Formule 1 het seizoen hervat na de zomerstop, vijf plaatsen achteruit worden gezet.

Volledig scherm Valtteri Bottas. © Photo News

Volledig scherm Vlnr. Sergio Perez, Valtteri Bottas, Max Verstappen en Lando Norris. © Photo News

Volledig scherm Het podium: Sebastian Vettel, Esteban Ocon en Lewis Hamilton. © AFP

Volledig scherm Esteban Ocon en Sebastian Vettel. © AFP

Volledig scherm Sebastian Vettel, Esteban Ocon en Lewis Hamilton. © AP

