Verstappen alweer slachtoffer van fout Mercedes-coureur, Ocon pakt eerste overwinning van zijn carrière

Het is nog maar twee weken geleden: de veelbesproken clash op Silverstone tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. De Nederlander was in Boedapest uit op (sportieve) revanche, maar na één bocht werd de nummer één in de WK-stand meteen weer van de baan gekegeld. Bottas miste vanuit tweede positie zijn start, waarna hij vervolgens ook nog eens in de natte omstandigheden te laat in de remmen ging, tegen de achterkant van Lando Norris botste én Perez van de baan reed. Norris tikte op zijn beurt Verstappen aan ten gevolge van de crash.

Eens op de goede banden rolde Hamilton zijn tegenstanders één voor één op. Tot hij in vijfde positie achter Fernando Alonso kwam te zitten: daar liep zijn inhaalrace vertraging op. De Brit werd rondenlang opgehouden achter de Spaanse ouderdomsdeken, die niet van plan was om zijn vierde plaats zomaar af te staan. Het speelde allemaal in de kaart van Ocon, die zijn allereerste overwinning ooit pakte voor Vettel. Hamilton rolde in extremis Alonso en Sainz nog op en vervolledigde het podium. Max Verstappen eindigde ook nog net in de punten, maar moest na zijn pech tevreden zijn met een tiende plaats. Lewis Hamilton neemt de leiding over van zijn Nederlandse rivaal in de WK-stand.