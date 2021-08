Verstappen alweer slachtoffer van fout Mercedes-coureur, einde race voor Bottas

Formule 1De race in Boedapest was amper één bocht ver en Max Verstappen deelde alweer in de brokken na een fout van een Mercedes-coureur. Deze keer was het Valteri Bottas die zijn rempunt miste en een ravage aanrichtte. Voor de Pool zat de wedstrijd er meteen op, ook voor Sergio Perez en Lando Norris was dat het geval. Verstappen kon zijn weg wel verderzetten, weliswaar vanuit 13de positie.