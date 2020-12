Vandoorne reageert nadat hij gepasseerd werd door Mercedes: “Natuurlijk doet dit pijn”

Onze landgenoot is één van de reservecoureurs van het topteam, maar Mercedes koos ervoor om de 22-jarige Russell, die de rest van het seizoen voor Williams reed, een kans te geven in Bahrein.

“Eerst en vooral wil ik Lewis Hamilton een spoedig herstel wensen. Hopelijk kan hij snel opnieuw plaatsnemen in zijn bolide. Eigenlijk kan niemand hem écht vervangen”, schrijft Vandoorne op Twitter. “Natuurlijk ben ik teleurgesteld dat ik niet de kans krijg om dit weekend in de wagen van Mercedes te rijden. Na een jaar waarin ik naar alle F1-races gereisd ben, dat ik er veel tijd aan heb gespendeerd, fysieke trainingen heb gedaan... doet dit pijn.”

“Maar anderzijds respecteer ik ook de keuze voor George Russell. Hij deed het tot dusver zeer goed en verdient deze kans ook volledig. Momenten als deze maken mijn drive zelfs nog groter en ik kan garanderen dat ik me honderd procent zal blijven ‘smijten’. Bedankt iedereen voor de positieve berichten. Ik zie jullie in Bahrein.”

De 28-jarige Vandoorne was in de seizoenen 2017 en 2018 vaste rijder voor McLaren. Nadien maakte hij de overstap naar de Formule E. Vandoorne was ook de simulatorcoureur voor het Mercedes-team in 2019 en werd één van de reservecoureurs van het team in 2020, naast de Mexicaan Esteban Gutiérrez.