Valtteri Bottas troeft Hamilton nipt af en is snelste in kwalificaties voor sprintrace in Monza

Bottas werkte zijn snelste ronde af in 1:19.555 . Op de eerste rij van de startgrid krijgt de Fin het gezelschap van zijn teammaat Lewis Hamilton. De Britse wereldkampioen was minder dan een tiende van een seconde trager. De Nederlandse WK-leider Max Verstappen (Red Bull) werd derde in de kwalificaties, voor de Brit Lando Norris (McLaren).

In Italië werken de F1-piloten dit weekend opnieuw een GP met sprintrace af, de tweede van het seizoen na de GP van Groot-Brittannië. De kwalificaties voor de sprintrace verlopen volgens het vertrouwde opzet van de normale kwalificaties voor de GP’s, in drie fases (Q1, Q2, Q3). De sprint op zaterdag (16u30) is een race van circa een halfuur over 100 kilometer. De winnaar van de korte wedstrijd verdient drie WK-punten, de nummer 2 krijgt twee punten en de nummer 3 houdt een punt over aan de sprint. De uitslag van de sprintrace bepaalt de startvolgorde voor de GP op zondag (15 uur). De winnaar van de sprint verovert dus de polepositie. Voor de sprintrace is zaterdag (12 uur) nog de tweede vrije training voorzien. In de eerste vrije oefensessie van vrijdag was Hamilton de snelste.