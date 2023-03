Vader Max Verstappen onder vuur nadat hij haast stoïcijns blijft tijdens euforie Red Bull en Sergio Perez

Formule 1“Grof en onsportief. Hoe kleingeestig. En bovendien een slecht voorbeeld voor de jeugd." Jos Verstappen krijgt op de sociale media de wind van voren nadat in een filmpje te zien is hoe hij triomfator Sergio Perez straal negeert en niet deelneemt aan de collectieve euforie bij Red Bull. Pak daar ook nog eens een erg bizar moment bij tussen zijn zoon Max en de Mexicaan na de GP van Saoedi-Arabië, en de rivaliteit tussen de twee ploegmaats en grootste WK-kandidaten is compleet.

Net als in Bahrein scoorden de Red Bulls een één-tweetje, alleen was de volgorde ditmaal anders. Maar toch was de Mexicaan alles behalve blij toen hij na de race ontdekte dat Verstappen er in de slotronde nog even alles had uitgeperst om de snelste ronde af te klokken, zodat hij een extra punt pakte en zo nog ultiem WK-leider bleef.

“Heb jij nog in het slot de snelste ronde gepakt?” vroeg Pérez aan Verstappen. De Nederlander zette z’n meest schaapachtige blik op: “De laatste lap, ja”. Vervolgens een ongemakkelijke stilte waarbij beide piloten oogcontact mijden, waarna Pérez zijn ploegmaat vroeg naar de orders die hij van bovenaf had gekregen. “Werd je niet opgedragen je snelheid te behouden?” Verstappen: “Ah, 33.0, ja. Maar dan vroeg ik naar de snelste ronde en ik geloof dat ik plots een tiende sneller was.”

Gevolg: met nog één puntje blijft Verstappen WK-leider, tot grote frustratie van Perez. De Mexicaan vroeg nadien zelfs of de informatie die beide piloten tijdens de race kregen, kon herbekeken worden. Het mag duidelijk zijn dat zowel Verstappen als Pérez elkaar dit seizoen niet het kleinste cadeau zullen uitdelen. Een felle titelstrijd onder de Red Bulls wenkt. Het verleden in de Formule 1 leert dat dit geregeld garant staat voor sensatie.

Volledig scherm Verstappen met Red Bull-teambaas Christian Horner. © Photo News

“Twee rondes voor het einde kreeg ik de instructies mijn snelheid te behouden”, legde Pérez uit. “Er werd me gezegd dat ik de snelste ronde had en niet meer moest versnellen. Ik dacht dat Max dezelfde richtlijn had gekregen. Ik denk dat we die tegenstrijdige info toch eens moeten bekijken.”

Volledig scherm Verstappen en Pérez in een ongemakkelijk onderonsje na de GP in Djedda. © Formula 1

Het verschil tussen Red Bull en de rest van het deelnemersveld in de Formule 1 is immens, concluderen buitenlandse media na de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De spanning zit voorlopig vooral in de strijd tussen teamgenoten Max Verstappen en Sergio Pérez, een duel dat volgens de internationale kranten intern voor strubbelingen kan gaan zorgen - zoals hierboven alvast aanwijst.

Marca is het meest uitgesproken: “Pérez boekt een meesterlijke zege en is een serieuze titelkandidaat’, zo kopt de Spaanse krant. “Hij sloeg de aanvallen van een ontketende Max Verstappen af. Het gevecht was meedogenloos, met beide RB19’s die hard pushten en elke ronde een seconde sneller waren dan al hun rivalen. Ze zijn van een andere categorie, bleek opnieuw in Saoedi-Arabië.”

Volledig scherm © Photo News

Sky Sports vond dat Pérez verbazingwekkend goed voor de dag kwam in Djedda. “Aangezien Verstappen heel het weekend aanzienlijk sneller was dan zijn teamgenoot, verwachtten de meesten dat hij na zijn inhaalrace vanaf de vijftiende plaats ook de leiding zou pakken. Maar Pérez, die nu vier van zijn vijf Formule 1-overwinningen op stratencircuits heeft behaald, hield op indrukwekkende wijze de aanval van zijn teamgenoot af.”

Ook volgens het Spaanse AS hoeven Verstappen en Pérez alleen naar elkaar te kijken en niet naar de andere coureurs. “De Red Bull doorkruist een ander melkwegstelsel, onbereikbaar voor de rest. De race van Pérez laat zien dat de problemen voor het Oostenrijkse team niet van buitenaf, maar alleen van binnenuit kunnen komen. Door de interne strijd tussen twee coureurs die tot nu toe goed aan elkaar gewaagd zijn.”

Volledig scherm © Photo News

“Red Bull tekende na Bahrein voor de tweede dubbel op rij en heeft de concurrentie op lichtjaren achterstand gezet”, meent het Franse L’Équipe. “Het team heeft alles en iedereen omvergeworpen. Van de oude machtsverhoudingen in de Formule 1 blijft niets over, tenzij Mercedes de bovenmenselijke krachten kan terugvinden’.

“Zoals Charles Leclerc het voor de race al zei: Red Bull komt van een andere planeet”, vult La Gazzetta dello Sport aan. De Italiaanse sportkrant wijst er wel op dat het team door de gebroken aandrijfas van Verstappen niet eens een vlekkeloos weekend beleefde. “Maar de betrouwbaarheidsproblemen konden een tweede een-tweetje van dit seizoen niet verhinderen. Als de rest niet snel een enorme stap zet, ligt de rest van het seizoen al vast en kan de voorspelling van George Russell uitkomen: dat Red Bull dit jaar alle races gaat winnen!’

