Uitzinnige Verstappen troeft met gouden laatste ronde Mercedes af voor eerste pole dit seizoen

Dol van vreugde brulde hij het uit over de boordradio. “YES! YES! Come on guys!”, schreeuwde Max Verstappen het uit, toen hij de klus geklaard had op het asfalt van Yas Marina in Abu Dhabi. Eindelijk wist hij na een jaar vechten beide Mercedessen naar de tweede en derde plaats te verwijzen. Met een miniem verschil, maar een laatste gouden ronde volstond voor de Nederlander, die sinds Brazilië 2019 niet meer een poleposition pakte.

Volledig scherm © AFP

“Wat een mega, megarondje”, jubelde teambaas Christian Horner, die de grijnzende Honda-topman Tanabe-San in de armen vloog na het o zo welkome kwalificatiesucces op het einde van een lang en intens seizoen. Daarna luisterde hij vol trots samen met topman Helmut Marko naar de woorden van Verstappen, die voor de microfoon bij David Coulthard uitlegde dat hij zijn team op geen mooiere manier had kunnen belonen na een zwaar seizoen. “Het is een lang seizoen voor iedereen geweest, met veel races op rij. Heel het jaar kwamen we steeds dichterbij en dan kan het soms wat vervelend worden als het niet lukt. Daarom had deze kwalificatie niet beter kunnen verlopen”, legde Verstappen uit. “Dit voelt zo goed. Geweldig.‘’

Volledig scherm © AP

“Tricky in het begin”

Rimpelloos liep het niet eens helemaal, in aanloop naar Q3. In Q1 reed Nicholas Latifi vervelend in de weg in de pitlane. In Q2 had Verstappen het nodige werk om de mediums aan de gang te krijgen. En ook in Q3 stond hij na de eerste run nog tussen Valtteri Bottas en Lewis Hamilton in, zoals hem al zo vaak overkwam. Maar met een ultieme verbetering, won hij in de slotrun nog meer dan Bottas en Hamilton. In 1.35,246 werd zijn derde poleposition in de Formule 1 (Hongarije en Brazilië, 2019) een feit, op 0,025 voor Bottas en 0,086 voor Hamilton. De zevenvoudige wereldkampioen is na een coronabesmetting weer fit om te racen. “Het was een tricky kwalificatie in het begin”, vertelde Verstappen. “Maar gelukkig kwam alles toch nog goed in de slotronde. Daar ben ik heel erg blij mee.”

Fikse opsteker

Hij is de eerste coureur zonder Mercedes die in het hybride tijdperk pole pakt in Abu Dhabi. Tot vandaag was Lance Stroll zelfs de enige coureur in 2020 die een poleposition van de Mercedessen af wist te snoepen. Maar Stroll heeft ook een Mercedes-krachtbron in zijn Racing Point liggen. Verstappen klaarde de klus dankzij het vermogen van Honda. Ongetwijfeld een fikse opsteker met het oog op volgend jaar, als er motorisch amper wat verandert aan de auto’s en de Japanners nog een laatste jaar gas gaan geven.

Volledig scherm © AP

Vrijdag was Max Verstappen al de beste in de eerste oefenritten. Valtteri Bottas tekende nadien voor de snelste chrono in de tweede oefensessie, maar in de derde sessie stond de Nederlander eerder vandaag weer bovenaan.

De GP start zondag om 14u10 (17u10 lokale tijd). De Grote Prijs van Abu Dhabi prijkt voor de twaalfde keer op de F1-kalender. Hamilton is er met vijf overwinningen recordhouder.

Volledig scherm Onderonsje tussen Hamilton en Verstappen. © Pool via REUTERS

Volledig scherm Verstappen in Abu Dhabi. © Photo News