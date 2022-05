Uitgeputte Verstappen ondanks zege kritisch op “wisselvallige” Red Bull: “Ik denk dat ik drie kilo ben kwijtgeraakt”

Het was vooral hard werken in de laatste tien ronden, nadat Lando Norris was gecrasht en de safetycar het veld weer bij elkaar bracht. Verstappen moest alles uit zijn Red Bull persen om Leclerc in zijn Ferrari van zich af te houden. “Fysiek was het heel erg zwaar, daarom was ik ook niet zo blij met die safety car in het slot. Want daarna moesten we nog tien rondjes flat out. En het was ook nog eens bloedheet (30 graden Celsius, red.), met de zon erbij. Ik was blij als ik op die rechte stukken soms een beetje rijwind voelde.”