Tweede titel voelt “heel gek” voor Verstappen, Red Bull zal op later moment vieren: “Zelfs wij dachten dat F1 verkeerd gerekend had”

Na minutenlange onduidelijkheid kreeg Max Verstappen te horen dat hij in Japan toch echt weer wereldkampioen in de Formule 1 is geworden. "Heel gek. Ik heb allerlei emoties", zei de Nederlander op het podium, nadat het Nederlands volkslied voor hem had geklonken. Ook z'n ploeg dat dat de F1 verkeerd had gerekend.

“Eerst win ik de race. En daarna dus ook het kampioenschap”, aldus de kopman van Red Bull. “We hebben zo’n ongelooflijk jaar gehad. Dit hadden we na vorig seizoen nooit kunnen bedenken. Mijn eerste wereldtitel was heel emotioneel. Maar deze tweede is mooier, omdat we zoveel geweldige races hebben gereden. Dit is een heel speciaal jaar. Zulke jaren heb je niet vaak. Ik ben iedereen die heeft bijgedragen aan dit succes zo dankbaar. Iedereen werkt zo hard om de auto sneller te maken.”

Nog opvallend: Red Bull gaat de wereldtitel van Max Verstappen op een later moment vieren. Tijd om op Suzuka uitgebreid feest te vieren, was er door de gekke ontknoping niet. “We moeten om 20u een vlucht halen op het vliegveld van Nagoya en we hebben ook nog wat andere verplichtingen”, zei Helmut Marko, de topman van Red Bull. “We hadden dit allemaal niet verwacht. Maar maak je geen zorgen, we gaan dit kampioenschap echt nog vieren. We hebben nog vier grands prix te gaan, die willen we ook winnen. We gaan naar Texas en Mexico, dat zijn ook goede locaties om een feest te vieren.”

De Formule 1 riep Verstappen tot wereldkampioen uit nadat zijn rivaal Charles Leclerc door een tijdstraf was teruggevallen van de tweede naar de derde plaats in de uitslag. Bij Red Bull dachten ze in eerste instantie dat de organisatie van de Formule 1 zich had misrekend. “Uit onze berekeningen kwam dat Max nog 1 punt tekort had om wereldkampioen te zijn”, aldus Marko. “Pas toen de speaker op het podium het zei, wisten we dat het toch echt zo was. Het was heel verwarrend. Maar we worden hier eerste en tweede en zijn wereldkampioen. Perfect.”

