Twee races op zaterdag, terugkeer China en Spa-Francorchamps op 28 juli: dit is de Formule 1-kalender van 2024

Opvallend is dat er twee races niet zoals gebruikelijk op zondag, maar op zaterdag worden gereden. De Grand Prix van Bahrein (2 maart) en de Grand Prix van Saoedi-Arabië (9 maart) zijn een dag naar voren gehaald omwille van de ramadan. Het zijn de eerste twee races van het seizoen.

De Grand Prix van China keert terug op het programma en de race in Azerbeidzjan verhuist van april naar september. De race in Japan gaat dan weer van de herfst naar de lente. Qatar is komend seizoen de voorlaatste race, gevolgd door de afsluitende grand prix in Abu Dhabi (8 december). Door de regionale wijzigingen hoopt de Formule 1 de logistieke lasten te verminderen en het seizoen duurzamer te maken.

“Sport en spektakel maken meer dan ooit deel uit van ons DNA”

In België wordt er gereden op 28 juli. Ook dit jaar valt Spa-Francorchamps in het laatste weekend van juli. “Ik ben blij met het vertrouwen dat de Formule 1 in ons heeft getoond”, reageert Melchior Wathelet, voorzitter van de Spa Grand Prix. “Dit resultaat is het gevolg van het werk van velen op lange termijn, waaronder natuurlijk de teams van Spa Grand Prix en het Circuit van Spa-Francorchamps”, zegt Wathelet in een verklaring. “Een volgende bladzijde in de Formule 1 zal worden geschreven in 2024, tot grote vreugde van de fans.”

Ook Vanessa Maes, CEO van de Spa Grand Prix, is in haar nopjes. “Met de ondertekening van dit contract laat Spa Grand Prix zien dat het in staat is om te evolueren in lijn met de nieuwe verwachtingen van de Formule 1 en haar fans. Sport en spektakel maken meer dan ooit deel uit van ons DNA en we zullen het publiek een complete ervaring blijven bieden, zowel op als naast het circuit.”

