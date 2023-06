Tussen Shakira (46) en Lewis Hamilton (38) lijkt het steeds beter te klikken: “Ik moet mezelf een Latina vinden”

Niet Red Bull, maar Shakira moet Lewis Hamilton - gisteren tweede in de GP van Spanje - vleugels gegeven hebben. De Colombiaanse zangeres, vorig jaar gescheiden van ex-voetballer Gerard Piqué, en de zevenvoudig wereldkampioen in de formule 1 zijn de voorbije maand meermaals samen gespot. Gisteren woonde Shakira alweer de grand prix in Barcelona bij.

“I need to find myself a Latina”. Tijdens een moment voor de fans van Mercedes met Hamilton voorafgaand aan de GP van Spanje, wond de Brit er geen doekjes om. Hij moet zich een Latijnse vrouw vinden. Koren op de molen van de believers van het begin van een prille relatie tussen de twee. Zeker toen Shakira niet veel later ook opnieuw aanwezig leek te zijn in Barcelona, de stad waar ze al die tijd samen met gewezen Barça-voetballer heeft gewoond en nu voor het eerst naar terugkeerde. De kinderen Milan (10) en Sasha (8), mee overgevlogen vanuit Miami, kon ze afzetten bij Piqué.

Niet veel later was de Colombiaanse een opvallende aanwezige op de grand prix. En zag ze hoe Lewis Hamilton naar een tweede plaats snelde, achter Max Verstappen. Daar was de Brit niet meer in geslaagd sinds de GP van Australië tijdens de start van het seizoen. Later op de avond ging het naar een bar, werd Shakira in de entourage van de Brit gezien werd en Hamilton zijn arm over haar schouder legde. En dan is er ook nog een surfvideo die ze beiden op hun sociale media gepost hebben. Daar zijn ze niet samen op te zien, maar het gaat wel om dezelfde locatie.

Begin mei werden de twee voor het eerst samen gespot, ook tijdens een GP in de formule 1. Die van Miami, waar de zangeres een miljoenenvilla heeft. Daar was Shakira een gast in de paddock van Mercedes, maar op beelden die via Twitter werden gedeeld was ook te zien hoe ze naar een tafel in het exclusieve restaurant ‘Cipriani’ liep waar Hamilton aan een tafeltje zat. Er volgde een breedlachende begroeting. Of de twee uiteindelijk ook samen eindigden, was niet duidelijk.

Een ontmoeting die niet eenmalig was. Want de twee zochten elkaar snel daarna opnieuw op. Op nieuwe paparazzi-foto’s moest volgens buitenlandse media blijken dat er iets speelt. Op de beelden was te zien hoe Hamilton samen met goede vriend Miles Chamley-Watson aan boord van een luxueuze yacht stapte en hij Shakira een hand gaf zodat ze ook in kan stappen. Vervolgens zouden de twee in gezelschap van andere vrienden langs de kust van Miami zijn gevaren, waar zij haar villa heeft. Shakira verhuisde na haar breuk met Piqué van Barcelona naar de Verenigde Staten.

Het is niet de eerste keer dat Hamilton gespot wordt met een bekende vrouw na zijn breuk met Pussycat Dolls-ster Nicole Scherzinger in 2015. Eerder werd hij in verband gebracht met Rihanna, Kendall Jenner, Winnie Harlow en Rita Ora. Geen van die kortstondige ontmoetingen leidden uiteindelijk tot meer.

