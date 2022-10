Trotse Sophie Kumpen, de Belgische mama van Max Verstappen, over chaotische momenten na race: “Zelfs Max wist het even niet”

De regen was aanvankelijk de grote stoorzender in Suzuka. De race lag zo’n twee uur stil. “Ik ben héél blij, want ik had het eigenlijk niet verwacht. We zijn vroeg opgestaan, maar de regen zorgde voor onzekerheid. Daardoor dacht ik dat het niet voor vandaag zou zijn. Dat Max op een dag zijn tweede wereldtitel zou pakken, wisten we. Maar dit verloop was toch weer onverwacht.”