‘Track limits’ zorgen voor ophef in F1 na beklijvend duel Hamilton - Verstappen: “Altijd gezegd dat we ze niet zouden monitoren”

Formule 1Heel wat commotie na de erg spectaculaire tweestrijd tussen Hamilton en Verstappen gisteren tijdens de seizoensopener in Bahrein. Onderwerp van discussie: de track limits. Vooral in bocht vier zouden de regels rond het handhaven van de positie op de baan onduidelijk of verwarrend zijn. Voor Michael Masi, de wedstrijdleider van de FIA, is het echter duidelijk en dat heeft hij ook zo uitgelegd, vertelt hij Motorsport-Total.com.

Voorafgaand aan elke raceweekend is er altijd uitleg over de track limits per circuit. Voor iedere vrije training toont F1 TV een video met uitleg waarin de Safety Car te zien is, die aangeeft waar je niet buiten het circuit mag rijden, omdat er anders een straf op zal staan. Tijdens de trainingen en kwalificatie is dat het afnemen van de tijd die in die ronde is gereden, tijdens de race is dat een tijdstraf.

Quote Hamilton maakte ook gebruik van dat stuk asfalt maar werd teruggeflo­ten, waarna het team hem doorgaf dat het niet meer mocht. FIA-wedstrijdleider Michael Masi

“Het is duidelijk uitgelegd in de briefing voor de coureurs en het stond ook vermeld in het verslag vóór de race dat we overtredingen niet zouden monitoren, als het alleen om de rondetijden gaat”, aldus Masi. “Maar het was altijd duidelijk en het staat ook in het reglement dat er geen blijvend voordeel mag worden behaald.” Des te vreemder was het dat beide Mercedes-coureurs in bocht 4 gebruik maakten van het stuk asfalt naast de baan en zo ruimer de bocht namen en dus meer snelheid konden meenemen (zie video hierboven)

Maar vooral de betekenis van ‘blijvend voordeel’ is voor interpretatie vatbaar. Is tijdwinst die elke ronde behaald wordt door over de witte lijn te rijden dan ook niet blijvend? Maar Masi verwijst in dit specifieke geval naar het inhaalmanoeuvre van Max Verstappen op Lewis Hamilton en het voordeel dat hij daar behaalde door iemand buiten de baan in te halen. “Ik heb Red Bull onmiddellijk opdracht gegeven om de positie terug te geven, zoals het sportief reglement [artikel 27.3] voorschrijft en wat ze ook gedaan hebben. Het ging niet om het overschrijden van de ‘track limits’ op zich, maar om het behalen van een aanhoudend voordeel door een ander voertuig buiten de baan in te halen”, aldus Masi.

Dat het om een inhaalactie moet gaan, voordat er door de wedstrijdleiding actie moet worden ondernomen staat echter niet met zoveel woorden in artikel 27.3 beschreven en Hamilton werd bovendien tijdens de race nog gewaarschuwd dat hij niet meer van het parcours mocht afwijken.

Na de race waren er veel fans boos en wilden ze uitleg. Masi: “Het is een grijs gebied, maar als de coureurs wiel aan wiel racen en er een voordeel mee behalen dan krijgen ze daarvoor een straf. Lewis maakte ook gebruik van dat stuk asfalt maar werd teruggefloten, waarna het team hem doorgaf dat het niet meer mocht. Wat betreft Max: hij zette zijn inhaalactie in en ging dus te wijd waardoor hij een voordeel behaalde.”

Volledig scherm © Photo News

Verstappen: “Nieuwe banden heel snel slechter”

“Van mijn kant weet ik niet waarom Mercedes in het begin wel wijd kon gaan”, sprak Verstappen tijdens de F1 post-raceshow op YouTube. “In de kwalificatie mogen we dat namelijk niet doen. Natuurlijk was ik buiten de track limits, toen ik Lewis passeerde, dus zeiden ze dat ik de positie terug moest geven. Het is wat het is, ik gaf de positie terug en toen probeerde ik het opnieuw maar ik had de banden niet meer. Ik had wel nieuwere banden, maar zodra je binnen 1,5 seconde komt, worden ze heel snel slechter, dus het is super moeilijk om ze te volgen met deze auto’s.”

Volledig scherm © Photo News

“Het is nog steeds een positieve start van het seizoen, en we hebben nog een lang seizoen voor de boeg. Ik zie het als slechts zeven gestolen punten en we zullen proberen het de volgende keer beter te doen”, aldus Verstappen.

Hamilton: “Wist dat Verstappen me zou inhalen”

Hamilton van zijn kant legde de nadruk op de moeite die hij had om Verstappen op afstand te houden. “Ik had het moeilijk, natuurlijk. We stopten zo vroeg, veel korter dan onze oorspronkelijke strategie. Zelfs met onze oorspronkelijke strategie zou het al moeilijk worden om hem achter ons te houden, maar hij ging zo veel langer door en had veel versere banden. We wisten van dit weekend en tijdens het testen dat we op achterstand zouden beginnen. Toen Verstappen me achtervolgde, wist ik dat hij me zo zou inhalen. In mijn hoofd dacht ik: als ik deze banden kan houden, geen fouten maak, dan kan ik hem misschien op een armlengte afstand houden, buiten mijn DRS.”

