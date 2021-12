Toto Wolff weet niet of Lewis Hamilton in Formule 1 blijft: “Hij zal de pijn die werd veroorzaakt nooit kwijtraken”

Formule 1Mercedes-baas Toto Wolff weet niet of Lewis Hamilton (36) in de Formule 1 blijft. Wolff kon in een digitaal persmoment enkel stellen dat hij “heel erg hoopt dat Lewis doorgaat met racen”. Hamilton tekende in de zomer een contract tot 2023, maar kan wat zondag gebeurde maar moeilijk verteren.

In nasleep van de mededeling dat Mercedes niet in beroep gaat tegen de wereldtitel van Max Verstappen, had teambaas Toto Wolff het ook over de toekomst van de zevenvoudige wereldkampioen. En dat de apotheose in Abu Dhabi diepe wonden heeft geslagen. Ook bij Lewis Hamilton, van wie Wolff niet weet of hij in de F1 blijft.

“We houden met elke vezel in ons lichaam van deze sport”, vertelt Wolff via een digitale persconferentie. “Maar als we de fundamentele principes van sportieve eerlijkheid doorbreken, dan is de chronometer plots niet meer van tel. Dan worden we blootgesteld aan willekeurige beslissingen. Dan stopt het om van de sport te houden.”

Volledig scherm Toto Wolff en Lewis Hamilton. © Photo News

“Man met waardes”

“Het zal lang duren voor we kunnen verteren wat zondag is gebeurd”, zegt Wolff ook. “Ik denk zelfs dat we hier nooit overheen komen, dat is onmogelijk. Zeker Lewis als coureur niet. Ik hoop heel erg dat wij en de rest van het team dit achter ons kunnen laten. Maar hij zal de pijn die zondag werd veroorzaakt nooit kwijtraken.”

“Ik hoop heel erg dat Lewis doorgaat met racen, want hij is de grootste coureur aller tijden”, vervolgde Wolff. “Vanuit zijn hart zal hij zeggen dat hij door moet gaan, want hij is op de top van zijn kunnen. Maar hij zal ook de pijn moeten overwinnen die hem is toegebracht. Hij is een man met duidelijke waardes.”

De 36-jarige Brit verlengde afgelopen zomer zijn contract met twee jaar.

