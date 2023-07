Topmodel Cara Delevingne krijgt bakken kritiek van Formule 1-fans na “arrogante” weigering live op televisie

Wanneer valt Spa-Francor­champs? En wie rijdt bij welk team? Uw gids voor het nieuwe seizoen in Formule 1

Het aftellen kan beginnen. Komend seizoen gaat in Bahrein het openingsweekend in de Formule 1 van start. Max for three? Dankzij onze gids komt u alles te weten over het nieuwe seizoen. Hoe zien de teams eruit? Wanneer valt Spa-Francorchamps? En waarom verwacht onze F1-watcher een serieuze snuif aan verrassing?