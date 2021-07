Topman Red Bull kraakt Hamilton nadat die Verstappen aantikte: “Zulk roekeloos en gevaarlijk gedrag verdient een schorsing”

“Ik denk niet dat de normale sportieve straffen hier van toepassing zijn. Ik weet niet eens wat de maximale straf hiervoor zou moeten zijn. Maar zulk roekeloos en gevaarlijk gedrag verdient een schorsing of zoiets", zo vertelt Marko bij het Duitse Sky. “Dit is 100 procent duidelijk. Als de concurrent ons achterwiel raakt is dat geen raceongeval, maar nalatig gedrag.”



Hamilton kreeg een tijdstraf van tien seconden. “Ik zat voor hem! Het was mijn lijn, hij stuurde op mij in", zei de Mercedes-coureur zelf. Red Bull-baas Christian Horner was het daar niet mee eens: “Het was Max z’n bocht, hij lag duidelijk voor op Lewis. Dit is de snelste bocht van het circuit. Iedereen weet dat je dat niet moet doen in deze bocht. Hamilton is verantwoordelijk.”