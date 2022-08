Toch nog F1-race op Francorchamps in 2023? Belgische GP eerste invaller voor Shanghai op voorlopige kalender

Formule 1Hoop doet leven. Het is dan toch niet uitgesloten dat de Formule 1 ook in 2023 – nog een laatste keertje – naar Francorchamps komt. Dat leerden we uit... twee voorlopige kalenders die momenteel op tafel liggen, maar nog niet gepubliceerd werden.

Zoals we eerder meldden, is de kans groot dat de Belgische grand prix van 28 augustus straks de allerlaatste op Belgische bodem wordt. Althans: als alles ‘volgens plan’ verloopt. De Belgische F1-race past immers niet langer in de toekomstplannen van Liberty Media, eigenaar van de commerciële rechten van de Formule 1.

Omdat nog altijd niet duidelijk is of Zuid-Afrika de nodige werken aan het circuit binnen de deadline gedaan krijgt, en de Covid-situatie in China tijdig kan versoepelen, is er een kalenderversie met beide races ingeroosterd en een tweede waarin de Chinese grand prix wegvalt. Dat is de stand van zaken.

Die tweede kalenderversie laat de deur op een kier voor Francorchamps, dat nu vrijwel zeker het statuut heeft van ‘eerste invaller’ voor Shanghai. In dat scenario zou de Belgische race in 2023 wel niet op de gebruikelijke datum vallen, eind augustus (die is vanaf 2023 ingenomen door Zandvoort), maar opschuiven naar het ‘gat’ dat Shanghai dan in de kalender slaat, vernemen we uit goede bron. Het meest logische weekend zou in dat geval dat van 10 september zijn, want dat sluit dan aan bij de laatste race op het Europese continent.

Laatste, maar unieke kans

Het Belgische lot ligt in het huidige scenario dus in Chinese handen. Voor Francorchamps is dit in hoe dan ook een laatste maar tegelijk unieke kans. Hoewel de Belgische grand prix niet in de toekomstplannen van de F1 past, zouden editie 2022 eind deze maand en de invalbeurt van 2023 een opportuniteit zijn om de hoge omes van de F1 alsnog te overtuigen dat Francorchamps er ook in de toekomst bij hoort: met een vlekkeloze organisatie, een zinderend programma vol randanimatie, meer mogelijkheden voor lucratieve viparrangementen en eindelijk eens een verkeersplan dat geen chaos creëert maar vermijdt.

Als naast China ook de Zuid-Afrikaanse race volgend jaar wegvalt, dan zouden in het scenario dat nu op tafel ligt geen plannen zijn om ook die te vervangen, en zou seizoen 2023 het bij 23 races houden.

Speel mee met de Gouden Formule 1 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Wordt er volgend seizoen nog op Francorchamps gereden? © Photo News