Teambaas van Haas na uitlekken van video waarin F1-nieuwkomer Mazepin vrouw betast: “Hij moet snel volwassen worden”

Formule 1 Romain Grosjean past voor slotmanche in Abu Dhabi: “Geen risico nemen”

6 december Romain Grosjean is er volgende week niet bij in de laatste Grote Prijs Formule 1 van het seizoen in Abu Dhabi. De Fransman herstelt nog van zijn zware crash vorige week zondag in Bahrein, waar hij in een vuurzee maar net aan de dood ontsnapte.