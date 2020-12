Teambaas Mercedes wijt fout aan radioprobleem en looft George Russell

Formule 1Volgens de teambaas van Mercedes, Toto Wolff, had de fatale bandenwissel tijdens de GP van Sakhir te maken met een radioprobleem. Daardoor kwamen de opdrachten niet goed door in de garage. De baas van de renstal deelde ook complimenten uit aan George Russell (22), die door de fout ernstig gedupeerd werd.

“Het is duidelijk dat een van onze bandencrews de opdracht niet heeft gehoord. De radio werkte niet in de pitsstraat en toen de auto binnenkwam, wisten ze niet wat ze moesten doen en hebben ze de verkeerde banden verwisseld”, aldus Wolff, die zijn twee coureurs door de fout vanaf positie 1 en 2 ver zag terugvallen en uiteindelijk achtste en negende zag worden.

“We hadden de stop ook niet kunnen doen, maar hadden een gat geslagen. Je kunt er twijfels over hebben, maar ik denk dat het het juiste besluit was. We hebben ‘overall’ goed werk geleverd, technische fouten gebeuren. We moeten ervan leren.”

George Russell aan de leiding voor Valtteri Bottas en Carlos Sainz in Bahrein.

Russell leek op weg naar zijn eerste zege in de Formule 1, maar werd uiteindelijk negende. De Brit, de vervanger van de positief geteste Lewis Hamilton, zei over de boordradio dat hij niet wist wat hij moest zeggen en kreeg direct na de finish verontschuldigingen van de stafleden.

“Het was erg emotioneel”, zei Wolff over het gesprek met Russell na de finish. “Maar dit zal niet zijn laatste kans zijn om een race te winnen. Dit is het begin van een sprookje, dat vandaag helaas niet is uitgekomen. Maar ik zou zeggen dat een nieuwe ster is geboren.”

Wolff kon nog niet zeggen of Russell volgend weekend tijdens de GP van Abu Dhabi opnieuw in de bolide van Hamilton rijdt. “Vandaag hebben we een nieuwe generatie gezien en de ‘sky is the limit’, maar niemand komt in de buurt van Lewis”, aldus Wolff. “Als zijn test negatief is, dan is het zijn auto. Is zijn test positief, dan zit George opnieuw in de auto.”

Toto Wolff na de GP van Sakhir.

Sergio Pérez geniet van eerste F1-zege: “Dit is ongelooflijk”

Sergio Perez beleefde in Bahrein alle mogelijke emoties. Na een vroege crash startte hij vanuit laatste positie een inhaalrace, die eindigde met zijn eerste zege ooit in de Formule 1. De dertigjarige Mexicaan van Racing Point was na afloop van zijn overwinning erg gelukkig.

“Ik heb hier geen woorden voor”, stamelde Perez na de race. “Dit is meer dan een droom. Het heeft me tien jaar gekost dit moment te beleven. Dit is ongelooflijk. Na de eerste ronde zei ik nog tegen mezelf dat het voorbij was. Maar ik vond de kracht om terug te vechten. Ik heb alles gegeven en het is gelukt. Het was geen makkelijk jaar, maar na al ons werk verdienen we deze zege. We hebben met het team een fantastische race gereden.” Zijn Canadese ploegmakker Lance Stroll reed na Perez naar een knappe derde plaats.

Perez heeft voor volgend seizoen nog geen zitje in de Formule 1. “In elk geval heb ik vrede met mezelf”, reageerde de Mexicaan. “Ik heb mijn toekomst niet zelf in handen. Ik ga blijven strijden en als ik volgend jaar niet op de startgrid sta, dan zij het zo. Dan zal het voor 2022 zijn.”

Pérez op het hoogste schavotje naast Ocon en Stroll.

Voor de laatste Grote Prijs van het seizoen, volgende week zondag in Abu Dhabi, is Perez opgeschoven naar de vierde plaats in de WK-tussenstand, met 125 punten. De Nederlander Max Verstappen (Red Bull) is derde met 189 punten. De Fin Valtteri Bottas (Mercedes) is tweede met 205 punten.

Leclerc moet volgende week drie plaatsen achteruit op startgrid

Ferrari-rijder Charles Leclerc moet volgend weekend bij de start van de Grote Prijs Formule 1 van Abu Dhabi, de zeventiende en laatste race van het seizoen, drie plaatsen achteruit op de startgrid. De 23-jarige Monegask kreeg die straf vandaag opgelegd. Hij werd door de baancommissarissen schuldig bevonden aan de aanrijding in de eerste ronde met latere winnaar Sergio Perez (Racing Point). In hun zog crashte de Nederlander Max Verstappen (Red Bull) in de vangrails. Leclerc en Verstappen moesten meteen opgeven. Volgens de commissarissen remde Leclerc te laat.

