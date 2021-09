Tactische zet Mercedes: Bottas moet met motorwissel inhaalrace Verstappen voorkomen

Formule 1Mercedes heeft besloten om de motor van Valtteri Bottas te wisselen na de zeer povere kwalificatie van Mercedes gisteren in Sotsji. De Fin start de GP van Rusland nu op P17, dus nog ruim voor Max Verstappen. Lewis Hamilton start van P4.

Bottas kende gisteren een zwakke kwalificatie. De teamgenoot van wereldkampioen Hamilton bij Mercedes kwam niet verder dan de zevende tijd, nog achter onder anderen Daniel Ricciardo en Fernando Alonso. Omdat een motorwissel een dezer weken onvermijdbaar was, besloot Mercedes vanmorgen in Sotsji dat nu al in Rusland te doen.

Verstappen start vanmiddag vanaf de achterste startrij. De coureur van Red Bull incasseert een gridstraf omdat hij voor de vierde keer dit seizoen een motorwissel doorvoert. Die komt bovenop de gridstraf die de leider in het wereldkampioenschap kreeg voor zijn crash met rivaal Lewis Hamilton in de vorige grand prix in het Italiaanse Monza. De motorwissel van Bottas houdt dan vooral een tactische zet van Mercedes in: de Fin moet ene inhaalrace van Verstappen al vroegtijdig voorkomen, zodat het gat met Hamilton groot blijft.

De poleposition is voor de Brit Lando Norris, die gisteren in zijn McLaren de kwalificatierace won. Verstappens rivaal, wereldkampioen Lewis Hamilton, start vanaf de vierde positie. De start is om 14.00 uur Belgische tijd.

Mercedes bevestigde dat de beslissing om de motor van Bottas te wisselen een tactische keuze was, met Hamiltons concurrent Verstappen ook achteraan in de startopstelling. De renstal wisselde de motor van Bottas twee weken geleden bij de Grote Prijs van Italië ook al, waardoor de Fin achteraan moest starten. Mercedes hoopt dat Bottas de opmars van de Nederlander van Red Bull kan vertragen.

De kans is groot dat Verstappen de leiding in de WK-stand weer moet overdragen aan Hamilton, tenzij hij een inhaalrace kan bekronen met een hoge eindklassering. De Brit heeft in de WK-strijd 5 punten minder.

