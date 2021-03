Superieure Verstappen deelt tik uit aan Mercedes en pakt eerste pole van seizoen

Bahrein vormt dit weekend het decor voor de seizoensstart in de Formule 1. Max Verstappen was telkens de snelste in de oefensessies en ook in de kwalificaties rekende de 23-jarige Nederlander af met de tegenstand. Bijna vier tienden sneller dan Lewis Hamilton, Valtteri Bottas vervolledigde de top drie. Mercedes greep zo voor het eerst sinds 2014 naast de pole tijdens de openingsrace.