Superieure Verstappen deelt tik uit aan Mercedes en pakt eerste pole van seizoen: “Wagen was heerlijk om te besturen”

Formule 1Max Verstappen heeft in Bahrein de eerste pole van het seizoen gegrepen. De Nederlander van Red Bull was op het circuit van Sakhir een stuk sneller dan Lewis Hamilton en Valtteri Bottas (beiden Mercedes). Mick Schumacher (19de) en Sebastian Vettel (18de) sneuvelden in Q1.

Bahrein vormt dit weekend het decor voor de seizoensstart in de Formule 1. Max Verstappen was telkens de snelste in de oefensessies en ook in de kwalificaties rekende de 23-jarige Nederlander af met de tegenstand. Bijna vier tienden sneller dan Lewis Hamilton, Valtteri Bottas vervolledigde de top drie. Mercedes greep zo voor het eerst sinds 2014 naast de pole tijdens de openingsrace.

Verstappens nieuwe teamgenoot Sergio Pérez raakte met zijn Red Bull niet door Q2. De Mexicaan klokte de elfde tijd in Bahrein. Fernando Alonso plaatste zich wél voor Q3. De Spanjaard van Alpine start morgen vanop de negende stek.

Sebastian Vettel overleefde dan weer Q1 niet. Een domper voor de Duitser en Aston Martin. Vettel eindigde pas als 18de in de kwalificaties, één plek beter dan Mick Schumacher (19de). Nikita Mazepin zette de traagste rondetijd neer. Laatste startrij dus voor Haas.

De eerste GP van het seizoen wordt morgenavond bij kunstlicht gereden. Hamilton gaat dit jaar voor een achtste wereldtitel. Daarmee zou hij alleen recordhouder worden. Onder meer Verstappen wil daar een stokje voorsteken. De seizoensstart van de Nederlander is alvast veelbelovend.

Verstappen: “Wagen was heerlijk om te besturen”

Verstappen zag in zijn laatste rondje in de kwalificatie van de Grote Prijs van Bahrein alles perfect samenkomen in zijn auto. Hij zette op het circuit van Sakhir met zijn Red Bull de snelste tijd neer en was 0,388 seconden sneller dan Hamilton in de Mercedes. “Eindelijk was de balans er en kon ik dit neerzetten”, zei Verstappen in het interview na de kwalificatie. “De auto was heerlijk om te besturen.”

Verstappen was dit weekend in alle trainingen en in de kwalificatie de snelste. “We hadden natuurlijk al een mooie testweek gehad, maar dat geeft geen enkele garantie”, erkende de Nederlander. “Maar de wagen deed het heel goed in de kwalificatie. De omstandigheden veranderen hier steeds, dus het is niet makkelijk om de auto af te stellen. Ik was niet helemaal tevreden met mijn eerste rondje in Q3, maar ineens was de balans er.”

Voor de race heeft Verstappen ook vertrouwen. “In de lange runs heeft de wagen het tot nu toe ook goed gedaan. Dit is in ieder geval een goed begin van het seizoen.”

