Straffe animatie toont aan hoe Romain Grosjean horrorcrash dankzij ‘halo’ overleefde: “Jules Bianchi heeft mijn leven gered”

Formule 1Indrukwekkende animatie van de horrorcrash van Romain Grosjean. In een documentaire van de Franse zender Canal+ was te zien hoe de F1-piloot zijn ongeval overleefde dankzij de veelbesproken ‘halo’. “En zeggen dat ik eerst een tegenstander was van de constructie. Wat een idioot was ik.”

Romain Grosjean ontsnapte op 29 november 2020 aan de dood. De 34-jarige Fransman vloog in de GP van Bahrein tegen de vangrails en bevond zich bijna een halve minuut in een oven van 450 graden. Tóch klauterde hij op eigen houtje uit het verbrokkelde wrak. Achteraf bleek dat hij er enkel brandwonden aan beide handen aan overhield - een heus mirakel. Met dank aan de ‘halo’.

Niet onthoofd dankzij ‘halo’

Experts maakten voor een documentaire op Canal+ een nieuwe animatie (zie hierboven) van de crash, waaruit blijkt dat de ‘halo’ op de bolide van Grosjean van levensbelang is geweest. Want zonder die ‘halo’, kon de Fransman het niet meer navertellen. De beschermende constructie boven de cockpit werd in 2018 ingevoerd, naar aanleiding van de dodelijke crash van Jules Bianchi, die in 2015 in Suzuka onder een kraanwagen was geschoven en maanden later overleed aan zware hersenletsels.

Volledig scherm © Photo News

Op de eerste beelden was duidelijk te zien dat de ‘halo’, die dus dient om het hoofd te beschermen, van Grosjean serieus geschramd was. Logisch: het ding boorde zich met 225 kilometer per uur tussen twee vangrails door. En is daarvoor gemaakt: de ‘halo’ moet een frontale impact van... 8.460 kilo aankunnen. Anders bekeken: zonder ‘halo’ had de bovenste vangrail een ­vader van drie onthoofd. Gruwelijk.

“En zeggen dat ik eerst een tegenstander was van de ‘halo’”, klonk het bij Grosjean in de documentaire van Canal+. “Wat een idioot was ik. Jules Bianchi heeft mijn leven, en dat van andere coureurs, gered. Ik zal hem daar altijd dankbaar voor zijn.”

Volledig scherm © AFP