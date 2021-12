Stoffel Vandoorne zit op de eerste rij voor dé Formule 1-clash: “Lewis belt me vaker met vragen. Alsof hij extra gemotiveerd is...”

Het zijn drukke tijden voor de man die in 2017 en ’18 de Belgische kleuren in de Formule 1 verdedigde. Hij zit in volle voorbereiding op het nieuwe seizoen in de Formule E, waarin hij uitkomt voor Mercedes. Daarnaast kruipen veel tijd en energie in zijn rol als invaller in het F1-team. En ondertussen moet hij de toekomst voorbereiden: Stoffel Vandoorne is net terug uit Florida, als we hem spreken. Hij ging in Sebring testen met het oog op een eventuele transfer naar de Amerikaanse Indycar. Inderdaad: die indrukwekkende machines waarmee onder andere de legendarische 500 Mijl van Indianapolis wordt gereden. Die test verliep zeer goed, dank u. “Het is wel een machine die je niet kan vergelijken met een F1-auto”, zegt de West-Vlaming. “Veeleer met een F2-auto, de vroegere GP2 (de wachtkamer van F1, waarin Vandoorne in 2015 de wereldtitel pakte, red.). Zelfde afmetingen, evenveel vermogen en vergelijkbare downforce. Het stuur is wel opvallend zwaar, vind ik. Dat is even wennen want fysiek zwaar.”