Stoffel Vandoorne over de F1-ontknoping: “Lewis is bestolen, maar hij heeft het WK niet in Abu Dhabi verloren”

Formule 1Voor Stoffel Vandoorne (29) was de ontknoping van de titelstrijd in de F1 er eentje met een ietwat zure nasmaak. Als reserverijder bij Mercedes had hij de wereldtitel natuurlijk liever naar ploegmaat Lewis Hamilton zien gaan, maar achteraf gezien gunt hij het Max Verstappen zeker ook. “Die twee waren dit seizoen van een andere planeet”, vertelt Vandoorne aan RTBF.

Iedereen zat op het puntje van de stoel voor de slotmanche van het F1-seizoen in Abu Dhabi, maar lange tijd leek Lewis Hamilton alle spanning weg te nemen. De Brit leek ongenaakbaar, tot... die dekselse slotronde. Waarin Max Verstappen dankzij een crash van Nicholas Latifi alsnog in het zog van Hamilton geraakte en er in de laatste ronde met verse banden over ging. Geen achtste wereldtitel voor Hamilton, wel een eerste voor de 24-jarige Nederlander. Achteraf was er uiteraard veel te doen over die apotheose: Mercedes wilde het juridische gevecht aangaan, maar liet de klacht uiteindelijk vallen. Verstappen was en bleef wereldkampioen.

Toch is de ontgoocheling nog niet helemaal doorgespoeld in het Mercedes-kamp. “De manier waarop de titelstrijd beslist is, is niet correct”, vertelt onze landgenoot Stoffel Vandoorne, reserverijder bij de renstal, in een interview met RTBF. “Er zijn duidelijke regels opgesteld omtrent de safety car, maar die zijn niet gerespecteerd. Lewis heeft een sterke race gereden en ook het team had de juiste strategie uitgestippeld. Alles ging perfect, en toen nam de jury de beslissing om de gedubbelden te laten passeren. Dat heeft het resultaat van de koers en dus het kampioenschap veranderd.”

‘Veranderd’ en niet ‘beïnvloed’, benadrukt Vandoorne. “Ik denk alleen dat de koersdirectie niet wilde dat de GP achter de safety car zou eindigen, al had dat eigenlijk wel gemoeten. Dus ja, ik denk dat Lewis bestolen is, maar het kampioenschap werd niet in die laatste ronde in Abu Dhabi verloren. Dat gebeurde al in het seizoensbegin, toen Mercedes nog niet goed genoeg was. Daar heeft Red Bull optimaal van geprofiteerd.”

Van een andere planeet

Vandoorne heeft dan ook geen enkele moeite om toe te geven dat Verstappen de wereldtitel dubbel en dik verdiende. “Ik heb hem enkele dagen na de GP van Abu Dhabi gezien. Hij vertelde me dat hij normaal nooit last heeft van zenuwen, maar dat hij tijdens die race voor het eerst zo'n intense druk voelde. Hij was natuurlijk supergelukkig, want hij heeft veel opgeofferd om dit te bereiken. Hij verdient de wereldtitel, zeker als je ziet welke stap hij en Red Bull gezet hebben. Als we het seizoen van Max bekijken, heeft hij drie keer zwaar punten verloren. Zonder dat was hij zonder twijfel al vroeger kampioen geweest.”

En misschien nog belangrijker voor de sport: iedereen, maar dan ook iederéén had het de dagen voor én na de GP van Abu Dhabi over de Formule 1. Met dank aan het duel tussen Verstappen en Hamilton. “We hebben een van de beste F1-seizoenen ooit beleefd. Elk weekend was het Max tegen Lewis, niemand praatte over iets anders. Dit jaar waren ze echt van een andere planeet.”

Volledig scherm Lewis Hamilton en Max Verstappen. © AFP