Stoffel Vandoorne is voor de vierde keer RACB Driver of the Year

AutosportStoffel Vandoorne is dinsdagavond voor de vierde keer in zijn carrière verkozen tot autoracer van het land. In de eindstand blijft hij Thierry Neuville voor, die sinds 2016 vier jaar op rij deze titel won. Laurens Vanthoor eindigt als derde.

Omwille van de heersende gezondheidscrisis werd er dit jaar geen groots opgezet gala van de RACB Awards georganiseerd. Toch wou de RACB in dit uitzonderlijk jaar ook prijzen uitdelen. Dat gebeurde dan maar tijdens een digitale editie van de RACB Awards.

Nadat Stoffel Vandoorne eerder in 2012, 2014 en 2015 al tot RACB Driver of the Year verkozen werd, gebeurde dat dinsdagavond voor de vierde keer in zijn carrière. Op 18 augustus van dit jaar won hij de slotwedstrijd van het Formule E-kampioenschap. In Berlijn boekte hij zijn eerste zege, waardoor hij ook als tweede eindigde in het kampioenschap. Toen Lewis Hamilton positief testte op COVID-19 werd Vandoorne, die reserverijder bij Mercedes is, al snel genoemd om de plaats van de wereldkampioen in te nemen. Maar dat gebeurde uiteindelijk niet.

Ook volgend jaar is Vandoorne met een Mercedes actief in het Formule E-kampioenschap. Uiteindelijk bleek het voldoende om Neuville, die met een vierde plaats in het WRC-kampioenschap net onder de verwachtingen bleef, achter zich te houden.

Rookie of the Year is Nicolas Baert, die het TCR Benelux-kampioenschap won en ook met de Yokohama Trophy (voor beste rookie) aan de haal ging in het TCR Europe-kampioenschap. Hij haalde het van de andere genomineerde, Tomas De Backer, die juniorenkampioen en vicekampioen algemeen werd in het Ford Fiesta Sprint Cup BE-kampioenschap.

Team of the Year is WRT (W Racing Team), dat titels behaalde in de GT World Challenge Europe en ook een podium wist te behalen in het hoogstaande DTM-kampioenschap.