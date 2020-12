Stoffel Vandoorne grijpt naast kans van zijn leven: waarom kiest Mercedes voor George Russell?

“Ik ben er kapot van”, zei Lewis Hamilton gisteren, toen bekend raakte dat hij een positieve coronatest had afgelegd, en zondag de grote prijs van Sakhir dus niet kan rijden, op het circuit van Bahrein. Wij waren er iets minder kapot van. Niet omdat we wie dan ook in de wereld Covid-19 toewensen. Wel omdat eerste in lijn om Hamilton te vervangen niemand minder was dan Stoffel Vandoorne. Onze landgenoot is officieel derde coureur in het F1-team van Mercedes, het merk waarvoor hij ook uitkomt in het elektrische Formule E-kampioenschap. “Als Hamilton of Bottas uitvalt, dan neem ik normaal gezien over, dat staat zo in mijn contract”, zei onze 28-jarige landgenoot onlangs nog in een interview. Alleen zijn we bezig over Formule 1. Een wereldje waarin contracten niet altijd even secuur worden gehonoreerd. “Je weet dus nooit”, zei Vandoorne, gisteren nog in Valencia waar hij testte met de elektrische Mercedes. “Morgen vlieg ik zoals gepland naar Bahrein, ik moest er sowieso heen, en daar krijg ik het wel te horen...”