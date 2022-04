(Sprankeltje) hoop voor Lewis Hamilton: Mercedes kan in Miami wellicht aanpassingen aan auto doorvoeren

Formule 1Kan Lewis Hamilton eindelijk de weg naar boven inzetten? Technisch directeur Andrew Shovlin vertelt dat Mercedes volgende week in Miami (6-8 mei) wellicht enkele aanpassingen aan de wagen kan doorvoeren. Cruciale zaken om de erbarmelijke wegligging en het gebrek aan snelheid te begrijpen. “De problemen zullen niet op één dag opgelost zijn, maar mogelijk brengt het ons wel in de juiste richting.” Intussen heeft Hamilton nogmaals gereageerd op de insinuaties dat hij stopt.

Een weekend zoals in Imola, dat wil Lewis Hamilton niet meer meemaken. De zevenvoudige wereldkampioen eindigde na een anonieme race als dertiende na weinig tot geen inhaalpogingen. Maar het ergste: in ronde 40 werd hij gedubbeld door Max Verstappen. De man waarmee hij vorig seizoen nog een verbeten strijd voerde.

Volledig scherm Het moment dat Hamilton op een ronde wordt gezet door Verstappen. © Twitter Formula 1

En dus zoekt Mercedes dag en nacht naar oplossingen. De wagen is niet snel genoeg en de stuiteringen zijn haast ondraaglijk. “Ik heb last aan mijn nek en borst. Het stuiteren beneemt de adem. Dit is niet vol te houden”, vertelde George Russell na Imola. Of hoe Mercedes de nieuwe regels rond aerodynamica slecht heeft ingevuld.

Hamilton reageert na zijn dertiende plaats in Imola (lees verder onder de video):

Een pasklare oplossing heeft Mercedes nog niet gevonden. Maar mogelijk wordt in de volgende race van Miami op 8 mei wel een eerste stap gezet richting ommezwaai. Andrew Shovlin, technische directeur en ingenieur, vertelt namelijk dat volgende week waarschijnlijk enkele aanpassingen aan de wagen worden doorgevoerd.

Evolutie

“Wellicht kunnen we in Miami enkele veranderingen aan de wagen aanbrengen die ons hopelijk een indicatie kunnen geven of we de juiste kant op gaan. De problemen zullen niet op één dag opgelost zijn, maar mogelijk brengt het ons wel in de juiste richting. Misschien komen we wel tot de kern van wat er net mis is met de auto.”

Volledig scherm Lewis Hamilton. © Photo News

(Lichte) hoop. Met de nieuwe generatie auto’s is het niet het belangrijkste wie de beste auto aan de start van het seizoen voorziet, wel wie doorheen het seizoen de beste wagen ontwikkelt. De marge om de machines in de loop van het seizoen sneller en beter te maken, is door de vele nieuwe regels en de daarbijhorende vraagtekens immers groter dan andere seizoenen. “En Mercedes is net zeer sterk als het aankomt op de auto te laten evolueren”, vertelde onze Formule 1-watcher Jo Bossuyt afgelopen zondag. “Alleen is de kloof wel erg groot...”

Mercedes dat achterophinkt, het is atypisch. Sinds 2014 won de renstal acht (!) keer op rij het constructeurskampioenschap. Dit seizoen heeft het na amper vier races een achterstand van 36 punten op Red Bull en 47 punten op leider Ferrari.

Hamilton: "Alleen ik beslis wanneer ik stop" Na de GP in Italië doken geruchten de kop op dat Hamilton het seizoen niet zou uitrijden. "Hij houdt dat niet vol, met zijn status in een auto zitten waarmee hij kansloos is. Het zou me niet verbazen mocht hij het seizoen niet uitdoen", vertelde ex-wereldkampioen Mika Hakkinen. Hamilton reageerde woest: "Dat iemand naar wie ik vroeger zo heb opgekeken nu zo uit zijn nek moet slaan... Wat een onzin vertelt hij toch. Ik ben gemotiveerder dan ooit..." Op Instagram komt hij vandaag nogmaals terug op de insinuaties: "Alleen ik bepaal wanneer ik stop."

