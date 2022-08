SPORTSCHANDALEN (2). De zware F1-crash die toch niet zo onschuldig bleek en twee carrières beëindigde: “Ik was op dat moment zeer beïnvloedbaar”

Buitenlands voetbal SPORTSCHAN­DA­LEN (1). “Verraden door zijn kapitein en beste vriend”: John Terry vs. Wayne Bridge, het overspel waar Engeland wekenlang hysterisch van werd

“Chelsea, wherever you may be, don’t leave your wife with John Terry!” Daar sta je dan, John Terry, met je gezicht op de voorpagina van alle tabloids en heel de tijd uitgefloten op het veld. Kapitein van Chelsea en de nationale ploeg. “Betrapt!” Beschuldigd van overspel met de vrouw van z’n ploegmaat, buurman en goeie vriend Wayne Bridge. Advocaten deden er alles aan om iedere publicatie op voorhand te laten verbieden. Ook die waarbij andere vrouwen beweerden dat ze met Terry in het bed van de buurman hadden gelegen. Reconstructie van een schandaal dat Engeland wekenlang hysterisch maakte. Iedereen tegen Terry, het jaar voordien nog verkozen tot ‘Dad of the year’.

