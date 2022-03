Speel mee met de Gouden Formule 1 en maak kans op de hoofdprijs van 5.000 euro

Time-out “Spekglad... het was opletten”: Verstappen trekt voor eerste ritje sinds GP van Abu Dhabi met F1-bolide naar fabelach­tig ijscircuit

Op weg naar zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 haalde hij een paar straffe stoten uit. Maar de laatste halsbrekende toer van Max Verstappen mag ook gezien worden. De Nederlander ging in zijn F1-bolide scheuren - of beter: glijden - op een ijscircuit in het Oostenrijkse Zell am See. Met geweldige beelden als resultaat.

3 februari