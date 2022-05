Special Ones in GP Miami: Mercedes met kleurrijke achtervleugels, Norris met NBA-tintje

Formule 1 “Als we niet snel winnen, wordt Max Verstappen een tikkende tijdbom”: problemen bij Red Bull zijn maar beter snel van de baan

Drie races ver, maar Max Verstappen heeft al een achterstand van 46 punten op Formule 1-leider Charles Leclerc. Geen man overboord, maar Red Bull laat zijn problemen maar best niet al te lang aanslepen. “Max is rustiger geworden, maar als we niet snel winnen, wordt hij een tikkende tijdbom.”

20 april