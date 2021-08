Spa-Francorchamps valt letterlijk in het water: racen is onverantwoord, Max Verstappen ‘wint’ en pakt 12,5 punten dankzij drie rondjes achter safety car

Formule 1 Derde pole van het seizoen: WK-leider Max Verstappen klokt in Spielberg snelste ronde

26 juni Max Verstappen (Red Bull) start morgen in Spielberg vanop de pole in de Grote Prijs van Stiermarken, de achtste manche van het Formule 1-seizoen. De Nederlander en huidige WK-leider was sneller dan Valtteri Bottas, die na zijn slipper van gisteren drie plekken moet toegeven op de startgrid, en Lewis Hamilton. Lando Norris eindigde als vierde en vertrekt door de terugzetting van Bottas morgen als derde.