Sergio Pérez (Red Bull) wint GP van Monaco na twee rode vlaggen, ploegmaat Verstappen finisht derde en blijft WK-leider

Formule 1Sergio Pérez heeft een geanimeerde GP van Monaco gewonnen. De Mexicaan van Red Bull profiteerde van een blunder bij Ferrari om de leiding van Charles Leclerc over te nemen, en gaf die niet meer af. Het is de eerste seizoenszege voor Pérez. Max Verstappen werd derde en blijft WK-leider.

Even leek de GP van Monaco letterlijk in het water te vallen. De race begon met een uur en vijf minuten vertraging door de hevige regenval in het Prinsdom. Er werden nog wel een paar rondjes achter de safety car afgewerkt, maar een rode vlag was onvermijdelijk. Iedereen naar binnen en hopen dat de weergoden het F1-circus goedgezind waren.

Om 16u05 volgde dan toch het groene licht. Dankzij het natte wegdek reed Charles Leclerc (Ferrari), die de pole had veroverd, makkelijker weg van de rest. De Monegask had immers het beste zicht. Teamgenoot Carlos Sainz hield de Red Bulls van wereldkampioen Max Verstappen en Sergio Pérez netjes achter zich. Geen vuiltje aan de lucht voor Ferrari, tot een miscommunicatie bij het team de kaarten vollédig herschudde. Sainz én Leclerc kwamen plots allebei binnen voor een bandenwissel, waardoor Pérez de leiding overnam. De woede bij thuisrijder Leclerc was bijzonder groot.

Kort na de blunder van Ferrari lag de race opnieuw stil. Mick Schumacher (Haas) crashte bijzonder zwaar tegen de bandenmuur. Als bij wonder stapte de Duitser ongedeerd uit zijn wrak, maar de muur moest wel hersteld worden. Gevolg: een tweede rode vlag na amper dertig ronden. Om 17u15 kon er opnieuw geracet worden in Monaco, maar aangezien er slechts twee uur geracet mag worden in de F1, was er niet meer genoeg tijd om de geplande 77 ronden af te werken.

Met een aftelklok werd er tot 18 uur weer gereden en dat bleek het sein voor Pérez om zijn leidersplaats nog wat te verstevigen - een foutje na de hervatting zorgde niet voor schade. De Ferrari van Sainz - op zoek naar z’n eerste GP-zege - maakte het nog even heet voor Pérez, wiens banden er op het einde van de race er niet al te best meer uit zagen.

Maar de Mexicaan hield stand en pakte in Monaco zijn eerste seizoenszege en de derde GP-zege in zijn carrière. Vorig seizoen won hij in Azerbeidzjan, het jaar daarvoor in Sakhir. Carlos Sainz werd tweede, Max Verstappen derde en Charles Leclerc vierde. Verstappen blijft zo leider in de WK-tussenstand en bouwt zijn voorsprong op Leclerc uit.

